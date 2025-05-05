Компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников. Власти позитивно оценивают эту инициативу, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что эта мера заработает уже с 2026 года.