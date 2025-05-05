Экономист рассказала, можно ли всю жизнь жить на дивиденды

«Можно ли жить на дивиденды в России? Однозначного ответа “можно” дать нельзя, ведь дивиденды по акциям российских компаний вы можете получить только, во-первых, когда компания заработает прибыль. А этому способствует развитие экономики в стране и мире, политика Центрального Банка и ключевая ставка, поддержка отрасли со стороны правительства РФ. А тормозить могут санкции, геополитическая обстановка и прочие внешние факторы», — сказала она «Газете.Ru».