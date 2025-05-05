Экономист рассказала, можно ли всю жизнь жить на дивиденды

«Можно ли жить на дивиденды в России? Однозначного ответа “можно” дать нельзя, ведь дивиденды по акциям российских компаний вы можете получить только, во-первых, когда компания заработает прибыль. А этому способствует развитие экономики в стране и мире, политика Центрального Банка и ключевая ставка, поддержка отрасли со стороны правительства РФ. А тормозить могут санкции, геополитическая обстановка и прочие внешние факторы», — сказала она «Газете.Ru».
Эксперт добавила, что дивиденды не являются «гарантированной пенсией». По словам Ольги Романченко, компании могут в любой момент пересмотреть свою дивидендную политику, сократить выплаты или вовсе их отменить.
«Надо понимать, что дивиденды — это только одна сторона возможной доходности. Есть еще и рост стоимости акций. Да, иногда акции растут, и можно заработать дополнительно. Но рынок может вести себя непредсказуемо. Акции могут упасть, выплаты могут сократиться и тогда весь “план” жизни на дивиденды рискует рухнуть», — подчеркнула она.
Ольга Романченко также указала, что те, кто живут на дивиденды, являются людьми с хорошим стартовым капиталом. Они собирают сбалансированный портфель из низкорисковых из высокорисковых инструментов, а дивиденды используют как часть продуманной стратегии.
«Важно понимать, что жить на дивиденды — это не “вложил и забыл”. Это работа, анализировать портфель, отслеживать ситуацию на рынке, оценивать риски, перераспределять активы. То есть “пассивным” такой доход назвать можно весьма условно», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».