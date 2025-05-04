Россиянам назвали случаи, когда пенсия может уменьшиться

По ее словам, если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии, например, указали больший стаж работы, чем есть на самом деле, то после исправления неточности размер выплат может уменьшиться.
«Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума», — отметила эксперт.
Также пенсия может стать меньше из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев.