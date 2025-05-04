Путин: Россия сделала сильный рывок благодаря западным санкциям

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря тем санкциям, которые Запад ввел против страны после крымских событий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», с середины 2000-х годов РФ удалось укрепить базовые основы российской экономики.
«А с 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», — подчеркнул Путин.