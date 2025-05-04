Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли

«Инженер АСУ ТП. Основная особенность — это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация — специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог», — отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств».