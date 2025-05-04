Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли

Там отметили, что опытный супервайзер по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тысяч рублей в месяц, а инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) — до 300 тысяч рублей.
«Инженер по бурению (от 90,000 до 200,000) / Супервайзер по бурению (от 90,000 до 180,000). Супервайзер КРС. (от 90,000 до 180,000)… Инженер АСУ ТП. от 90,000 до 300,000», — привели в компании средние данные по месячной заработной плате.
По словам руководителя отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрея Токранова, у супервайзеров КРС, инженеров и супервайзеров по бурению «высокий уровень ответственности, преимущественно вахтовый метод работы, работа в условиях постоянной многозадачности». Чтобы освоить эти профессии, нужно получить высшее образование по направлениям «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Нефтегазовое дело».
«Инженер АСУ ТП. Основная особенность — это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация — специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог», — отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств».
Как правило, сотрудникам в нефтегазе нужно несколько лет проработать в полях — непосредственно на месторождениях, чтобы затем получить возможность перевестись на работу в офисе, добавил эксперт. Общий карьерный план выглядит так: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела.
В числе наиболее высоких зарплат опытных сотрудников в отрасли также оплата труда маркшейдеров, инженеров по эксплуатации нефтегазового оборудования, инженеров в области охраны труда и промышленной безопасности (до 200 тысяч рублей в месяц), операторов по исследованию скважин (до 220 тысяч рублей), инженеров-проектировщиков нефтегазового оборудования (до 250 тысяч) и геомехаников (до 300 тысяч рублей в месяц), заключили в рекрутинговой компании.