Конец эпохи, тарифы и сделка на $10 млрд: что сказал Баффет акционерам

«Конечно же, мы не хотели бы владеть чем-то, что, по нашему мнению, было бы в валюте, которая на самом деле катится в ад. И это главное, что нас беспокоит в валюте Соединенных Штатов. Я имею в виду тенденцию правительства со временем девальвировать свою валюту. Нет такой системы, которая бы победила это», — считает Баффет. Он добавил, что проблема наблюдается не только в США, но и в других странах.