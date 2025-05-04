Конец эпохи, тарифы и сделка на $10 млрд: что сказал Баффет акционерам

3 мая в американской Омахе, штат Небраска, прошло традиционное годовое собрание акционеров Berkshire Hathaway, которое также называют «Вудстоком для капиталистов». Оно ежегодно привлекает тысячи инвесторов, которые хотят услышать мнение главы холдинга Уоррена Баффета. Он стоит во главе Berkshire Hathaway уже 60 лет,
Ранее на собраниях легендарный инвестор часами рассуждал на разные темы со своим соратником и бывшим вице-председателем Berkshire Hathaway Чарли Мангером. Но Мангер скончался в возрасте 99 лет в ноябре 2023 года, и теперь на собрании вместе с Баффетом на вопросы из зала второй год отвечали его преемник — вице-председатель по нестраховым операциям Berkshire Hathaway и генеральный директор Berkshire Hathaway Energy Грег Абель, а также вице-председатель Berkshire Hathaway по страховым операциям Аджит Джайн.
«РБК Инвестиции» следили за трансляцией и собрали самые яркие моменты.
Ушла эпоха.
Самым эмоциональным моментом ежегодного собрания стала неожиданная новость о том, что легенда инвестиционного мира Уоррен Баффет намерен покинуть пост генерального директора Berkshire Hathaway до конца этого года. Своим преемником инвестор назвал Грега Абеля. Его кандидатуру Баффет намерен выдвинуть на собрании совета директоров 4 мая, там же планируется обсудить, какой пост займет сам Баффет в следующем году — сейчас инвестор также возглавляет совет директоров Berkshire Hathaway.
«Оракул из Омахи», как прозвали Баффета за его инвестиционное визионерство, выкупил контрольный пакет акций компании текстильной мануфактуры Berkshire Hathaway еще в 1965 году. Впоследствии она стала конгломератом, занимающимся инвестициями и страховым бизнесом. После ухода с поста главы Berkshire Баффет не планирует продавать ни одной акции из своего пакета. «У меня нет никаких намерений — никаких! — продавать хоть одну акцию Berkshire Hathaway», — сказал Баффет под конец ежегодного собрания акционеров.
После будоражащей новости об уходе Баффета выступления весь зал аплодировал ему стоя.
Про Грега Абеля.
О том, что Баффет выбрал своим преемником 62-летнего Грега Абеля, стало официально известно еще в 2021 году. Абель пришел в Berkshire Hathaway в 1999 году, когда компания купила контрольный пакет в MidAmerican Energy, где он был топ-менеджером. Позднее MidAmerican Energy превратилась в Berkshire Hathaway Energy, а Абель возглавил эту компанию и стал также курировать нестраховые операции конгломерата, в том числе в энергетической, коммунальной и транспортных отраслях. В 2018 году он вошел в состав совета директоров Berkshire Hathaway.
Одной из ключевых ролей Абеля в Berkshire в последние годы было его участие в покупке акций пяти японских торговых компаний, отмечает CNBC. Речь идет о Mitsubishi, Marubeni, Mitsui, Itochu и Sumitomo, бумаги которых Berkshire Hathaway купила еще в 2020 году. Впоследствии интерес конгломерата к ним вырос еще больше. По мнению Абеля, эти компании останутся в портфеле Berkshire на десятилетия.
«Торговля не должна быть оружием».
Уоррен Баффет на собрании акционеров раскритиковал жесткую торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что вводить заградительные пошлины было большой ошибкой. «Торговля не должна быть оружием», — объяснил Баффет и добавил, что протекционистская политика может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе для США.
«Это большая ошибка, на мой взгляд, когда у вас есть 7,5 млрд человек, которые вас не очень любят, и у вас есть 300 млн, которые каким-то образом кричат о том, как хорошо они справились, — я не думаю, что это правильно, и я не думаю, что это мудро», — поделился своим мнением он.
В отчете за первый квартал Berkshire Hathaway сообщила, что тарифы и другие геополитические события создали «значительную неопределенность» для конгломерата и на данный момент трудно спрогнозировать влияние этого фактора.
Доллар и бюджетный дефицит.
Усиление напряженности в торговых отношениях между США и другими странами ударило по доллару США. На торгах 3 апреля индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который показывает динамику доллара к корзине валют крупных торговых партнеров США, понес рекордные потери за последние 20 лет. В отчетности за первый квартал конгломерат сообщил, что потерял более $700 млн из-за валютной переоценки.
И хотя Berkshire Hathaway не предпринимает каких-то специальных мер, чтобы минимизировать влияние валютного фактора на прибыль в отчетности, Баффет все-таки выразил беспокойство из-за рисков ослабления доллара.
«Конечно же, мы не хотели бы владеть чем-то, что, по нашему мнению, было бы в валюте, которая на самом деле катится в ад. И это главное, что нас беспокоит в валюте Соединенных Штатов. Я имею в виду тенденцию правительства со временем девальвировать свою валюту. Нет такой системы, которая бы победила это», — считает Баффет. Он добавил, что проблема наблюдается не только в США, но и в других странах.
«Сейчас мы работаем с бюджетным дефицитом, который не может поддерживаться в течение очень длительного периода времени. Мы не знаем, означает ли это два года или 20 лет… потому что никогда не было такой страны, как Соединенные Штаты, но, знаете ли, это не может продолжаться вечно», — сказал Баффет.
Тем не менее миллиардер оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на то, что некоторые инвесторы начинают прогнозировать наступление рецессии. «Мы пережили великие рецессии, мировые войны, создание атомной бомбы, так что я бы не стал унывать из-за того, что, похоже, мы не решили все проблемы, которые возникали», — отметил он.
Текущая волатильность на рынке — это ничто.
Баффет остается оптимистичным и в отношении фондового рынка США, отмечая, что недавняя волатильность на рынках не играет существенной роли для стабильности финансовой системы. «То, что произошло за последние 30, 45, 100 дней — не важно, какой период вы возьмете, — на самом деле оно не значит ничего», — уверен американский инвестор.
С начала апреля американский рынок акций оказался под давлением на фоне развязывания тарифных войн Дональдом Трампом. 3 апреля было зафиксировано самое сильное падение S&P 500 за пять лет, а 7 апреля индекс обновил годовые минимумы. Тогда американский бенчмарк снизился до 4835,04 пунктов, а падение с начала года снижение составило более 20%. Впоследствии рынок отыграл часть падения и сейчас S&P 500 торгуется выше отметки 5600.
«Оракул из Омахи» напомнил, что его конгломерат три раза падал в цене на 50% за короткий промежуток времени, при том что фундаментальные факторы оставались те же.
Баффет говорит, что снижение на рынках периодически случается, поскольку в мире совершаются «большие-пребольшие ошибки». «Чем более сложной становится система, тем больше неожиданностей может возникнуть в неподходящей области. Это просто часть фондового рынка», — добавил он.
По состоянию на первый квартал 2025 года запас денежных средств на счетах Berkshire Hathaway увеличился более чем на $10 млрд, достигнув рекордных $347,7 млрд. В ходе сессии Q&A Баффет признался, что недавно чуть не вложил $10 млрд, но не уточнил, куда именно. На собрании он также защищал решение Berkshire Hathaway держать деньги свободными в ожидании интересных сделок: «мы заработали много денег, не желая постоянно инвестировать в полную силу». Вместе с тем инвестор все же хотел бы, чтобы денежная подушка не была такой огромной.
Баффет пока не знает, когда Berkshire Hathaway будет инвестировать накопившиеся свободные средства, но допустил, что такая возможность может появиться в течение следующих пяти лет: «Это вряд ли произойдет завтра [Но] это не так уж маловероятно произойдет через пять лет». Американский инвестор также посмеялся над теорией, будто он планирует придержать наличность до смены руководства, что позволит его преемнику Грегу Абелю сделать большой шаг.
Советы инвесторам.
Традиционно Баффет на собрании не только рассуждает об экономике и бизнесах, но и делится своим взглядом на инвестирование и жизнь в целом. В этот раз, среди прочего, 94-летний Баффет порассуждал о терпении в инвестициях.
«Бывают моменты, когда нужно действовать быстро. На самом деле мы заработали много денег, потому что были готовы действовать быстрее всех вокруг», — заверил Баффет.
Он вспомнил о случае в 1966 году, когда у него и Чарли Мангера внезапно появилась возможность купить компанию за $6 млн, при том что в год она приносила $2 млн до уплаты налогов, обладала запасом средств на $2 млн и недвижимостью на ту же сумму, а продавец был талантливым человеком, который впоследствии остался работать в этом бизнесе. В такой ситуации, по мнению Баффета, инвестору надо быть не терпеливым, а готовым действовать быстро и решительно. Но терпение стоит проявлять, ожидая такого случайного звонка и готовясь к нему.