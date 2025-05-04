Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Сильнее всего за год Россия нарастила импорт картофеля из Армении — в 805 раз (до 116 тонн), Турции — в 47 раз (до 24 тонн), Грузии — в 7 раз, Китая — в 5 раз и Киргизии — в 3,2 раза.