Bloomberg узнал об изучении Shell возможности купить BP

Британская нефтегазовая корпорация Shell изучает возможность приобретения другого крупного игрока на рынке — BP, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Решение будет зависеть от дальнейшего снижения цен на нефть и падения акций BP, отметили собеседники агентства. BP за последний год потеряла почти треть стоимости, а акции Shell упали примерно на 13%, отметил Bloomberg, и теперь рыночная стоимость Shell оценивается в £149 млрд, BP — почти в три раза меньше — £56 млрд.
Пока анализ находится на ранней стадии, Shell не исключает и других шагов — например, обратного выкупа акций. Объединение — один из вариантов и он не приоритетный.
Ранее исполнительный директор Shell Ваэль Саван сказал Financial Times (FT), что предпочел бы выкуп акций поглощению Shell.
Bloomberg и FT отмечают, что вопрос о возможном объединении двух компаний поднимается не впервые.
Обе компании в последние месяцы объявили, что будут сокращать штат сотрудников, чтобы уменьшить расходы. BP в январе анонсировала увольнение почти 4,7 тыс. сотрудников и сокращение 3 тыс. подрядчиков, что составляет более 5% рабочей силы. В 2024-м Shell сообщала, что планирует уменьшение штата примерно на 20%. В обеих компаниях отмечали, что стараются стать более «простыми», «компактными» на фоне возникших вызовов.
В феврале, как сообщали источники Bloomberg, хедж-фонд Elliott Investment Management приобрел «значительную долю» в BP. FT пишет, что фонд владеет 5% акций компании. Elliott предупредил, что компании грозит поглощение, если ее руководство не сократит расходы, отмечает газета.