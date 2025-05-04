Bloomberg узнал об изучении Shell возможности купить BP

Решение будет зависеть от дальнейшего снижения цен на нефть и падения акций BP, отметили собеседники агентства. BP за последний год потеряла почти треть стоимости, а акции Shell упали примерно на 13%, отметил Bloomberg, и теперь рыночная стоимость Shell оценивается в £149 млрд, BP — почти в три раза меньше — £56 млрд.