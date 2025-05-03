Выйти из-под ОПЕК: Казахстан может покинуть картель

— Существование альянса имеет смысл до тех пор, пока он этим интересам отвечает. А они заключаются в поддержании стабильно высоких цен на нефть и, как следствие, пополнение бюджета стран-участниц. Думаю, что в Астане прекрасно понимают: выход из ОПЕК+, с одной стороны, стал бы нежелательным прецедентом и ослабил бы позиции картеля, а с другой стороны — дал бы психологический эффект, приведший бы к снижению цен на нефть еще до того, как Казахстан «выбросит» на рынок дополнительные объемы сырья. И потери от такого шага были бы больше, чем доходы от увеличившегося экспорта, — отметил эксперт.