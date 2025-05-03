Баффетт назвал «большой ошибкой» введение Трампом импортных пошлин

«Это большая ошибка, на мой взгляд, когда у вас есть 7,5 млрд человек, которые вас не очень любят, и у вас есть 300 млн, которые каким-то образом кричат о том, как хорошо они справились, — я не думаю, что это правильно, и я не думаю, что это мудро», — заключил Баффетт.