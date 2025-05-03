Баффетт назвал «большой ошибкой» введение Трампом импортных пошлин

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин на импорт из многих стран мира. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Баффетт, чье состояние Forbes оценивает в $168,2 млрд, назвал действия Трампа большой ошибкой. «Торговля не должна быть оружием», — сказал бизнесмен на встрече с инвесторами компании Berkshire Hathaway, генеральным директором которой он является.
Баффетт — пятый из богатейших людей планеты по версии Forbes.
По его мнению, Соединенные Штаты должны стремиться торговать с остальным миром и делать то, что они «делают лучше всего». Так же должны поступать и другие страны.
«Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы и тем безопаснее будем себя чувствовать, и когда-нибудь будут чувствовать себя ваши дети», — высказался предприниматель.
Протекционистская политика, по мнению Баффетта, может иметь негативные последствия для США в долгосрочной перспективе.
«Это большая ошибка, на мой взгляд, когда у вас есть 7,5 млрд человек, которые вас не очень любят, и у вас есть 300 млн, которые каким-то образом кричат о том, как хорошо они справились, — я не думаю, что это правильно, и я не думаю, что это мудро», — заключил Баффетт.
США в начале февраля ввели пошлины на импорт из Китая в размере 10%, через месяц увеличив ставку вдвое. Также Дональд Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин, которые для Пекина составили 54%. Китай ввел ответные меры, после чего стороны продолжили взаимно увеличивать ставки. После последней эскалации пошлины США для Китая составляют 145%, обратные — 125%. Также Пекин ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых, в том числе критически важных минералов, после чего Белый дом пригрозил 245-процентными пошлинами.
Для ЕС ставка составляет 20%. Кроме того, Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на всю поставляемую в страну сталь и алюминий, которые затронут экспорт ЕС на €28 млрд.
На решение Трампа ввести пошлины негативно отреагировали мировые рынки. Аналитики предрекли рецессию и снижение темпов роста ВВП США, а Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз для мировой торговли. Предприятия стали обращаться к администрации президента США с просьбами смягчить тарифную политику.
Решение Трампа раскритиковали миллиардеры и крупнейшие спонсоры его президентской кампании. Среди них — основатель Tesla и SpaceX, богатейший человек планеты Илон Маск, писала The Washinton Post. Соучредитель американской торговой сети магазинов стройматериалов Home Depot и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангон счел пошлины слишком высокими и преждевременными. Тарифную политику новой администрации США также раскритиковали исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, миллиардер Билл Экман и другие.