WP: слова Трампа о трилионной стоимости минералов Украины могут не подтвердиться

«США и Украина объявили о заключении противоречивого соглашения о добыче полезных ископаемых. Однако стоимость полезных ископаемых Украины остается неясной», — говорится в статье.
«Президент Дональд Трамп высказал предположение, что лежащие под землей запасы полезных ископаемых на Украине могут стоить триллионы долларов и что они могут помочь укрепить жизненно важные цепочки поставок США. Владимир Зеленский заявил, что минеральные богатства его страны являются “бесценными”, — указывает газета. “Однако, несмотря на то что США и Украина подписали в среду соглашение, которое открывает путь для совместных инвестиций в украинские минеральные богатства, нефть, газ и другие природные ресурсы, полный объем того, что находится под землей Украины, остается неясным”, — подчеркивает The Washington Post.
Как заявил изданию экс-глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, последняя подробная карта минеральных ресурсов страны составлялась еще в советское время. По его словам, с тех пор подробные сведения о ключевых месторождениях полезных ископаемых, в числе которых титан и литий, были засекречены. «Это очень устаревший подход», — добавил он. По оценке компании SecDev, около 40% тех запасов полезных ископаемых приходятся на Донбасс и другие территории, которые Киев потерял.
Как пишет The Washington Post, нет сведений о наличии на Украине редкоземельных элементов, но она располагает значительными запасами лития, графита, урана и титана. При этом добывается из них только последний. Запасы лития оцениваются в 500 тыс. тонн и являются одними из крупнейших в Европе, однако он не добывается, так как в месторождениях находится петалит — минерал, который делает извлечение и обработку руды более дорогостоящей.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по условиям соглашения в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.