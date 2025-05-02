WP: слова Трампа о трилионной стоимости минералов Украины могут не подтвердиться

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по условиям соглашения в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются на Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.