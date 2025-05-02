Вредоносный код: как приложения становятся инструментами для мошенников

Мобильные приложения при скачивании зачастую запрашивают доступ к множеству ненужных им данных — например, к фото, камере, контактам и так далее. Как рассказали «Известиям» эксперты по информационной безопасности, через такой сбор лишней информации мошенники могут красть данные пользователей — приложения потенциально открывают злоумышленникам сценарии атак. Причем это касается не только заведомо вредоносных продуктов, но и обычных, скачивая которые люди могут столкнуться с мошенническими действиями через их уязвимости. Как обезопасить себя от таких зловредных действий — в материале «Известий».