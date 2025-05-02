Генсек НАТО придумал способ увеличить расходы союзников на оборону до 5%

План Рютте включает повышение оборонных расходов до 3,5% (с 2014 года требуемый показатель в альянсе — 2%, к 2025-му не все члены альянса смогли достичь этой планки — только 22 из 32 стран, уточняет агентство) и увеличение других расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. Что имеется в виду под другими расходами, еще предстоит согласовать. Туда может входить, например, ремонт дорог и мостов, необходимых для транспортировки техники.