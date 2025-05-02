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Генсек НАТО придумал способ увеличить расходы союзников на оборону до 5%

План Рютте включает повышение верхней планки по расходам на оборону стран НАТО до 3,5% ВВП вместо установленных сейчас 2% и введение 1,5% расходов на безопасность например, ремонт дорог для транспортировки военной техники.

Источник: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План Рютте включает повышение оборонных расходов до 3,5% (с 2014 года требуемый показатель в альянсе — 2%, к 2025-му не все члены альянса смогли достичь этой планки — только 22 из 32 стран, уточняет агентство) и увеличение других расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. Что имеется в виду под другими расходами, еще предстоит согласовать. Туда может входить, например, ремонт дорог и мостов, необходимых для транспортировки техники.

В НАТО напрямую не ответили на данные Reuters. Представитель альянса Эллисон Харт отметила, что Рютте неоднократно заявлял о необходимости нарастить военные расходы альянса.

«Это, скорее всего, повлечет за собой не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивость», — указала Харт и добавила, что генсек тесно сотрудничает «с союзниками, чтобы подготовить решения по этому вопросу для нашего саммита в Гааге». Мероприятие пройдет в июне.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал других членов НАТО за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в альянс. На встрече глав МИД стран блока в начале апреля госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников повысить расходы на оборону до 5%. Он заверил, что США не собираются покидать альянс, а лишь хотят его усиления.

В январе сам Рютте заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. Это включает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру, объяснил генсек.

В апреле замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что НАТО проводит враждебную политику, которая базируется на агрессивном военном планировании, и Россия вынуждена учитывать это. Он отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений с альянсом, но будет использовать имеющиеся средства для реагирования на угрозы.