Подорожание на 86%: как изменились цены на однушки в Москве за пять лет

По данным аналитиков, максимальный рост средней цены на однокомнатные квартиры в новостройках Москвы пришелся на 2021 и 2022 годы, тогда динамика к апрелю предыдущего года составила 25% и 22% соответственно. Это время совпало с бумом льготной ипотеки, когда многие хотели воспользоваться этой программой. «Многие приобретали именно однушки и студии как инвестицию, чтобы потом перепродать или сдавать в аренду (однушка — один из самых ликвидных вариантов для аренды), приобрести квартиру для члена семьи, например, для ребенка или для родителей. Все это вместе привело к тому, что средние цены на эти квартиры так существенно выросли», — пояснила основатель bnMAP.pro. При этом пик доступности квартир приходился на первый год действия льготной ипотеки — до роста цен, уточнила она.