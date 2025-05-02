Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2025 году

Среди всех товаров сильнее всего за первые четыре месяца текущего года подешевел апельсиновый сок — сразу на 45%, а также картофель на европейской бирже — примерно на 43%. Какао-бобы, прошлогодний лидер по прибыльности, в этом году на фоне более благоприятной ситуации с урожаем растеряли почти 31% стоимости на лондонской бирже.