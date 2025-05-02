Что нужно знать о показателе долговой нагрузки. Видео

В идеале на выплаты по всем кредитам и займам должно уходить не больше 30% вашего заработка. С таким ПДН вы вряд ли столкнетесь с отказом. Но когда на обслуживание кредитов и займов уходит 50% ваших доходов или больше — возрастает вероятность, что вы не сможете погасить долг и кредиторы не получат назад свои деньги. Поэтому они могут установить для вас более высокую процентную ставку или отказать в кредите.