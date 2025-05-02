Что нужно знать о показателе долговой нагрузки. Видео

Банки и микрофинансовые организации (МФО) считают ПДН, чтобы понять, насколько клиент уже закредитован и сможет ли он справиться с новым долгом. В итоге ПДН влияет на то, получит ли заемщик деньги и на каких условиях.
В идеале на выплаты по всем кредитам и займам должно уходить не больше 30% вашего заработка. С таким ПДН вы вряд ли столкнетесь с отказом. Но когда на обслуживание кредитов и займов уходит 50% ваших доходов или больше — возрастает вероятность, что вы не сможете погасить долг и кредиторы не получат назад свои деньги. Поэтому они могут установить для вас более высокую процентную ставку или отказать в кредите.
Банки и МФО обязаны определять ПДН, когда: выдают клиенту новые кредиты и займы; оформляют кредитную карту, продлевают договор для прежней или увеличивают ее лимит; рефинансируют или реструктурируют старые долги; и это приводит к увеличению размера платежа.
Если при реструктуризации долга платежи заемщика уменьшаются, кредиторы не обязаны пересчитывать ПДН и обычно этого не делают.
Есть и другие случаи, когда определять ПДН не нужно и он не влияет на одобрение заявки, например, при оформлении ипотечных каникул, при выдаче льготных образовательных кредитов и военной ипотеки с господдержкой.
Таким образом, ПДН позволяет понимать, насколько по силам долг заёмщику. Если финансовая организация откажет в выдаче денег — это обидно. Но если вы возьмете кредит и в итоге не сможете по нему платить — это уже опасно.