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Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Источник: © РИА Новости

Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026−2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве.

«Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов», — отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.