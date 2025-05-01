Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год

«Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов», — отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.