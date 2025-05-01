Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат

«Наибольший прирост зарплат в первом квартале текущего года в сравнении с первым кварталом предыдущего года показали следующие профессии: специалисты горнодобывающей отрасли — 27%, геологи — 24%, специалисты в энергетике — 21%, специалисты металлургической промышленности и металлообработки — 21%. Снижений средних зарплат не отмечено», — говорится в данных.
Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые три месяца 2025 наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования. Было также и снижение на 4% зарплат в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала.
«Наибольший рост зарплат в данном сравнении (первого квартала 2025 с последним кварталом 2024 года — ред.) показали уже упомянутые специалисты в области энергетики, контролеры ОТК (отдела технического контроля — ред.) — 10%, специалисты нефтяной и газовой промышленности — 7%, а также геологи — на 6%», — уточняется в данных.
Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023—2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.