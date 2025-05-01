Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат

Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые три месяца 2025 наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования. Было также и снижение на 4% зарплат в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала.