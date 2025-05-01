Что такое мисселинг и как не поддаться на уговоры менеджеров. Видео

Столкнуться с мисселингом можно в любой финансовой организации, но, чтобы не поддаться на уговоры менеджеров, совет всегда один — внимательно читайте договор, перед тем как его подписать. Сам договор и приложения к нему могут насчитывать много страниц, поэтому в офисе банка тщательно изучить документ сложно. Но когда речь идет о деньгах, торопиться не стоит. Попросите сотрудников распечатать или переслать вам договор и внимательно изучите его дома.