Что такое мисселинг и как не поддаться на уговоры менеджеров. Видео

Например, человек хочет открыть депозит, а вместо этого получает другой финансовый продукт, который, в отличие от депозита, доход не гарантирует.
Столкнуться с мисселингом можно в любой финансовой организации, но, чтобы не поддаться на уговоры менеджеров, совет всегда один — внимательно читайте договор, перед тем как его подписать. Сам договор и приложения к нему могут насчитывать много страниц, поэтому в офисе банка тщательно изучить документ сложно. Но когда речь идет о деньгах, торопиться не стоит. Попросите сотрудников распечатать или переслать вам договор и внимательно изучите его дома.
Особое внимание стоит уделить следующим вопросам:
- С кем именно вы заключаете договор, с самим банком или с другой организацией?
- Попадают ли ваши деньги в государственную систему страхования вкладов?
- Гарантируется ли доходность по вашим вложениям и какая?
- На какой срок вы заключаете договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше? Сколько денег вам вернут?
Формально мисселинг — это не нарушение закона, но тем не менее его считают недобросовестной практикой. Например, когда сразу много клиентов жалуются на то, что банк навязывает какие-то сложные инвестиционные инструменты и не предупреждает об их особенностях, регулятор может заставить нарушителя выкупить эти инструменты обратно. Причем банк должен будет вернуть человеку именно ту сумму, которую тот вложил в рискованные инвестиции.