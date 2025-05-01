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Что такое мисселинг и как не поддаться на уговоры менеджеров. Видео

Мисселинг — это ситуация, когда вас намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми вы обратились изначально. Что делать, если в банке вам продали «не то» — Финансам Mail рассказала эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Например, человек хочет открыть депозит, а вместо этого получает другой финансовый продукт, который, в отличие от депозита, доход не гарантирует.

Столкнуться с мисселингом можно в любой финансовой организации, но, чтобы не поддаться на уговоры менеджеров, совет всегда один — внимательно читайте договор, перед тем как его подписать. Сам договор и приложения к нему могут насчитывать много страниц, поэтому в офисе банка тщательно изучить документ сложно. Но когда речь идет о деньгах, торопиться не стоит. Попросите сотрудников распечатать или переслать вам договор и внимательно изучите его дома.

Особое внимание стоит уделить следующим вопросам:

  1. С кем именно вы заключаете договор, с самим банком или с другой организацией?
  2. Попадают ли ваши деньги в государственную систему страхования вкладов?
  3. Гарантируется ли доходность по вашим вложениям и какая?
  4. На какой срок вы заключаете договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше? Сколько денег вам вернут?

Формально мисселинг — это не нарушение закона, но тем не менее его считают недобросовестной практикой. Например, когда сразу много клиентов жалуются на то, что банк навязывает какие-то сложные инвестиционные инструменты и не предупреждает об их особенностях, регулятор может заставить нарушителя выкупить эти инструменты обратно. Причем банк должен будет вернуть человеку именно ту сумму, которую тот вложил в рискованные инвестиции.