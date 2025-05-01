Безлимит на всё: Минцифры изменило порядок выдачи IT-ипотеки

— Это люди, которые обеспечивают развитие рынка и создают рабочие места. Если мы говорим о комплексной цифровизации страны, то было бы хорошо подумать и о поддержке таких участников, потому что без них никакая цифровая инфраструктура не заработает. Важно, чтобы такие меры стали частью более широкой политики поддержки всех представителей экосистемы цифровой экономики, — призывает эксперт.