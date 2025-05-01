Банки назвали топ-3 популярных схем обмана в майские праздники

Кроме традиционного «противодействия мошенникам», когда жертву просят срочно перевести деньги «на безопасный счет» или взять кредит «для обнуления кредитного потенциала», существует также запугивание, связанное с мнимым «финансированием терроризма». Жертву особенно пугают тем, что ее банковские реквизиты якобы использовались для поддержки запрещенных организаций, что может привести к тюремному заключению по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ (например, ст. 275, ст. 205 и другим). Это становится особенно актуальным накануне Дня Победы, подтвердили в Ренессанс Банке.