Западные компании обсудили с юристами возможность работы с Россией

Западные сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании обращаются к юристам за советом, как им возобновить работу с Россией в случае отмены американских санкций, пишет Financial Times. Проблемой для них остается вероятность того, что США ослабят санкции, а Британия и Европейский союз — нет.
«Разделение США и Европы в настоящее время является серьезной проблемой для бизнеса», — говорит Сэм Тейт из юридической фирмы Clyde & Co.
Теоретически европейские компании могли бы попытаться создать американские подразделения, укомплектованные сотрудниками не из Европы, чтобы воспользоваться более либеральными правилами США, полагает Дэниел Мартин, эксперт по санкциям из Holman Fenwick Willan.
Большинство транснациональных компаний по-прежнему будут ограничены санкциями ЕС и Великобритании, даже если США начнут смягчать санкции за торговлю с российскими компаниями, отмечает Ли Ханссон из юрфирмы Reed Smith.
По ее словам, компании в Азии или на Ближнем Востоке с большей вероятностью воспользуются смягчением санкций США, расширив уже существующий российский бизнес. «Это может их воодушевить. Можно заработать много денег», — добавила она.
Россия неоднократно называла западные санкции, введенные после начала военной операции на Украине, нелегитимными. Президент Владимир Путин называл их снятие одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп, который после своего возвращения в Белый дом стремится добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, допускал отмену антироссийских санкций.
Возвращение иностранных компаний на российский рынок должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества, говорил в марте Путин. Он также поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших компаний.