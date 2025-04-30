Западные компании обсудили с юристами возможность работы с Россией

Западные сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании обращаются к юристам за советом, как им возобновить работу с Россией в случае отмены американских санкций, пишет Financial Times. Проблемой для них остается вероятность того, что США ослабят санкции, а Британия и Европейский союз — нет.