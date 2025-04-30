«Теперь это наша машина». Россияне рискуют остаться без своих авто

Россияне стали чаще брать микрозаймы под залог автомобилей — за полгода их число выросло в пять раз. Из-за этого может вырасти число тех, кто не вытянет кредит и в итоге останется с долгом и без машины, считает финансовый консультант Светлана Петрова.
У займов под залог автомобиля есть свои плюсы, уточняет эксперт. Кредит оформляется быстро, поручители не нужны, микрофинансовая организация не проверяет кредитную нагрузку, а заемщик сможет все так же пользоваться своим транспортным средством. К тому же, на фоне сильно выросших ставок по потребкредитам предложения микрофинансовых организаций уже не кажутся такими уж грабительскими.
«Займы под залог авто обычно берут те, кто живет от зарплаты до зарплаты, — говорит собеседница. — Как только случаются непредвиденные траты, сразу встает вопрос — где взять деньги. Например, сломалась бытовая техника и срочно нужна новая, нужны деньги на лечение зубов или хирургическое вмешательство. Но самый большой риск в том, что человек может просто не справиться с платежами, ведь процентная ставка по микрозаймам высока. Залоговая стоимость автомобиля будет никак не выше 50% от рыночной цены. Машину изымут за неуплату, на человеке “повиснет” долг, а это нередко прямой путь к банкротству».
Ранее ЦБ РФ сообщил, что за последние шесть месяцев россияне стали брать микрозаймы под залог автомобиля в пять раз чаще, чем в третьем квартале 2024 года. Доля таких займов достигла 15% от общего числа кредитов, выданных МФО с января по март 2025 года. Такой рост регулятор связывает с тем, что банки стали очень жестко оценивать каждого заемщика. И у людей не остается другого выхода, как взять заем под залог авто — пусть и под бешеные 80 с лишним процентов.
Напомним, что при оформлении займа под залог ПТС можно получить в МФО 50−60% от стоимости автомобиля. А если оставить в залоге машину, то сумма может вырасти до 90%. Но прежде, чем подписать договор с МФО, нужно тщательно изучить договор. Частая история, когда заемщику предлагают нулевой процент в первый месяц, но уже со второго месяца ставка начинала резко расти. Заранее лучше уточнить, за какие услуги придется заплатить дополнительно, например, за оценку машины или ее хранение на стоянке.
Известны случаи, когда кредитор предлагает подписать еще и договор купли-продажи и лизинга. Если не обратить на это внимание и поставить свою подпись в документе, заемщик рискует потерять право владения своей машиной.