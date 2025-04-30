«Теперь это наша машина». Россияне рискуют остаться без своих авто

«Займы под залог авто обычно берут те, кто живет от зарплаты до зарплаты, — говорит собеседница. — Как только случаются непредвиденные траты, сразу встает вопрос — где взять деньги. Например, сломалась бытовая техника и срочно нужна новая, нужны деньги на лечение зубов или хирургическое вмешательство. Но самый большой риск в том, что человек может просто не справиться с платежами, ведь процентная ставка по микрозаймам высока. Залоговая стоимость автомобиля будет никак не выше 50% от рыночной цены. Машину изымут за неуплату, на человеке “повиснет” долг, а это нередко прямой путь к банкротству».