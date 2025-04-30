С 1 мая станет обязательной маркировка косметики, бытовой химии и бакалеи

В системе «Честный знак» уже зарегистрированы 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров моющих средств и бытовой химии, рассказали в пресс-службе. Из них 279 представителей малого и среднего бизнеса подали заявки на программы поддержки ЦРПТ — компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки.