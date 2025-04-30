С 1 мая станет обязательной маркировка косметики, бытовой химии и бакалеи

Речь идет о моющих и чистящих средствах, а также о чипсах, начос, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах и готовом попкорне.
В системе «Честный знак» уже зарегистрированы 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров моющих средств и бытовой химии, рассказали в пресс-службе. Из них 279 представителей малого и среднего бизнеса подали заявки на программы поддержки ЦРПТ — компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки.
«По опыту предыдущих запусков и результатам профильных исследований: маркировка никак не повлияет на стоимость товаров», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Что касается бакалеи, то выполнить новые требования готовы более 38 тыс. участников рынка. Заранее о своей готовности объявили такие производители, как «Глобал Снек» (ГК «Черноголовка») и «Москарт» («Московский картофель», «Алтайская крупа», «Лутов Снек»).
До ввода обязательных требований для участников отрасли провели бесплатный и добровольный эксперимент: для рынков косметики и бытовой химии он стартовал 14 января 2024, для рынка бакалеи — 1 июля 2024 года.
«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. На продукты наносят небольшой QR-код с уникальным цифровым кодом DataMatrix, несущим в себе информацию о конкретном продукте.
Просканиров код, потребитель может увидеть в приложении данные о производителе, дате производства/ввоза продукции в страну, составе и сроках годности. Кроме того, товар можно проверить на легальность.