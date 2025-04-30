Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть

Как следует из объявленных Минфином уточненных параметров, общие расходы федерального бюджета в 2025 году составят 42,3 трлн руб. — на 829 млрд руб. больше, чем планировалось при подготовке бюджета. Это увеличение будет полностью профинансировано дополнительными ненефтегазовыми доходами 2025 года, которые ожидаются на уровне 30,19 трлн руб. — на 829 млрд руб. больше показателя, заложенного в закон о бюджете. Прирост ненефтегазовых доходов обусловлен «увеличением поступления отдельных налогов и неналоговых платежей», заявляют в Минфине.