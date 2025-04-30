Минфин пересмотрел параметры бюджета из-за снижения цен на нефть

Общие доходы федерального бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн руб. (вместо 40,3 трлн, планировавшихся осенью при подготовке этого бюджета), дефицит в результате будет увеличен до 3,79 трлн руб., или 1,7% прогнозируемого ВВП. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.
Дефицит, заложенный в действующем законе о бюджете, определен на уровне 1,17 трлн руб., или 0,5% ВВП, прогнозировавшегося осенью.
Минфин сообщил, что 30 апреля на заседании правительства был одобрен законопроект министерства о внесении изменений в показатели федерального бюджета 2025 года. Поправки подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития России на 2025 год. Как следует из прогноза:
- рост ВВП составит 2,5%, как и предполагалось ранее;
- оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6% на конец года;
- прогноз по цене российской нефти понижен с $69,7 до $56/барр.;
- прогноз по курсу доллара к рублю уменьшен с 96,5 до 94,3 ₽/долл.
Как следует из объявленных Минфином уточненных параметров, общие расходы федерального бюджета в 2025 году составят 42,3 трлн руб. — на 829 млрд руб. больше, чем планировалось при подготовке бюджета. Это увеличение будет полностью профинансировано дополнительными ненефтегазовыми доходами 2025 года, которые ожидаются на уровне 30,19 трлн руб. — на 829 млрд руб. больше показателя, заложенного в закон о бюджете. Прирост ненефтегазовых доходов обусловлен «увеличением поступления отдельных налогов и неналоговых платежей», заявляют в Минфине.
«Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО (специальной военной операции), обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов (цитата по сообщению Минфина).
Из-за снижения прогнозной цены нефти почти на 20% бюджет в 2025 году не получит дополнительных нефтегазовых доходов, следует из сообщения ведомства. Изначально они должны были составить 1,8 трлн руб.
23 апреля Силуанов заявлял, что из-за разворачивания торговых войн в мире и снижения экспортных возможностей назрела необходимость перенастроить бюджетное правило. Цена отсечения по нефти в $60/барр. (при фактических ценах выше нее резервы правительства пополняются, при ценах ниже Минфин вынужден тратить резервы для покрытия дефицита) больше «не отвечает вызовам времени», сказал министр. По информации источников РБК, обсуждается возможность сокращения базовой цены по нефти в бюджете до $50.