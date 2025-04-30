«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

«Я не очень люблю Москву. Вы поднимаете нам тарифы на железную дорогу по всей стране, а стадион “Локомотив” строите в Москве. Так и поднимайте тарифы только в столице! Если вы финал Кубка России всегда проводите в Москве, называйте его финал Кубка Москвы. Когда приезжают бразильцы и играют при морозе −10, хотя матч мог бы проходить на юге России, назовите это лучше “Сборная Москвы против сборной Бразилии”, — негодовал Галицкий в 2005 году. К концу того года, когда общее число магазинов сети приближалось к 1500, а сама компания готовилась к IPO, в Москве Галицкий мог похвастаться только одной сделкой. На тот момент “Магнит” приобрел 15 магазинов небольшой сети “Нестеровский” и на этом фактически заморозил свое развитие в столице. К началу 2011-го число “Магнитов” в Москве не превышало 20. “Крупные города — это проблема, там достаточно сильные конкуренты, просто так в лаптях туда зайти — получишь по голове”, — признавался бизнесмен уже в 2014-ом. Но именно в сентябре 2014-го, Москва по количеству точек “Магнита” обошла домашний для компании рынок Краснодара.