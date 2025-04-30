«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

О том, что «Магнит» договорился о приобретении «контрольного пакета» в бизнесе «Азбуки вкуса» (операционная компания — ООО «Городской супермаркет»), РБК рассказали три источника, знакомых с переговорами. По информации собеседников, в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра.
В «Магните» и «Азбуке вкуса» от комментариев отказались.
Кто еще хотел купить «Азбуку вкуса»
Информация о потенциальной продаже «Азбуки вкуса» ходила по рынку несколько лет, в числе интересантов фигурировали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова, напоминает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
О том, что «Яндекс» ведет переговоры по покупке сети премиальных супермаркетов, сообщалось летом 2021 года: целью сделки, которая так и не состоялась, могла быть синергия с сервисом «Яндекс. Лавка». Покупкой «Азбуки вкуса» интересовалась и «Севергрупп»: сначала в 2019 году, когда заходила на рынок ретейла через покупку торговой сети «Лента», затем в феврале 2025 года, сообщали «Ведомости». По данным источников газеты, «Севергрупп» рассматривала покупку всего бизнеса сети, а владельцы ретейлера рассчитывали выручить от продажи около 40 млрд руб. Но условия, которые предложил «Магнит», оказались для владельцев «Азбуки вкуса» более «комфортными», чем предложение «Севергрупп», говорит один из собеседников РБК, близкий к одной из сторон.
Гендиректор «Азбуки вкуса» Денис Сологуб информацию о переговорах с «Яндексом» в конце 2021 года называл слухами, которые появились на фоне стратегического партнерства с компанией по экспресс-доставке. Он отмечал, что в структуре владельцев «Азбуки вкуса» есть фонды, для которых вопрос монетизации актива актуален. Но для других партнеров—основателей сети вопрос полной продажи бизнеса, по словам Сологуба, никогда не стоял: «Для них эта компания — некий смысл жизни, как бы странно это ни звучало в нашем бездушном мире».
Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса», может составлять 30−35 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года), оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров. Схожую оценку дает исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его мнению, «Магнит» оценил сеть премиальных супермаркетов на уровне текущих мультипликаторов крупнейших публичных розничных компаний, то есть 3.5х EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов). С учетом финансовых показателей «Азбуки вкуса» это транслируется в 35 млрд руб. «Это очень привлекательная цена. Особенно с учетом того, что публичные аналоги торгуются на своих исторических минимумах», — добавил Ибрагимов.
Кто был и есть среди владельцев «Азбуки вкуса»
Сеть основали в 1997 году бизнесмены Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Двое из них — Верещагин и Трыкин — вышли из бизнеса в 2012 году.
Среди акционеров «Азбуки вкуса» также были экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро, которые приобрели 30% акций в 2008 году. В 2014 году Якубовский продал долю в кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd., через которую владел около 11% ретейлера, своим партнерам по Экспобанку. Сделку, как сообщали источники «Ведомостей», профинансировали компания Invest AG совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова и основанная Романом Абрамовичем Millhouse. А уже в 2016 году Invest AG и Millhouse получили 34% акций «Азбуки вкуса» — этот пакет был заложен по кредиту, взятому Вдовиным и партнерами для выкупа доли Якубовского. В апреле этого года суд приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении $125 млн инвесторов.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом V.M.H.Y. Holdings, которая по-прежнему владеет 10,64% «Азбуки вкуса». В отношении должника введено конкурсное производство. В реестр попали требования кредитора — «М2М прайвет банка» — в лице его конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов. Официальная позиция АСВ — будет ли оно претендовать на долю в сети — пока не известна.
По состоянию на декабрь 2021 года Кощеенко и Лыткин совокупно владели 42,5% «Азбуки вкуса», у фондов Invest AG и Millhouse было 41,1%, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании. В начале 2024 года стало известно, что из бизнеса «Азбуки вкуса» вышли Александр Абрамов и Александр Фролов. О готовящемся выходе связанных с бизнесменами структур из капитала «Азбуки Вкуса» компания предупредила в феврале — к началу апреля того же года сделка была закрыта. Новым акционером и инвестором компании стало АО «Бавэро Групп». Бенефициары этой зарегистрированной в 2023 году в Перми компании не раскрываются, связаться с АО на момент публикации не удалось.
Сеть «Азбука вкуса», как описывал Forbes, была первым в России «супермаркетом для богатых». Основатели сети начинали бизнес в 1991 году с двух ларьков в Столешниковом переулке, где торговали сигаретами, зажигалками, шоколадками и прочими мелкими товарами. Затем дело расширилось — появилось два стационарных павильона с более широким ассортиментом: там продавались в том числе французский текстиль, аудио- и видеопродукция. Но в итоге партнеры решили остановиться на продуктах питания, а павильоны получили название «Деликатесы».
Первый супермаркет «Азбука вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой. «Нередко к нашему магазину подъезжал Mercedes, из которого выходили лихие ребята в малиновых пиджаках», — описывал первых клиентов бывший гендиректор «Азбуки вкуса» Владимир Садовин. От покупателей, по его словам, не было отбоя, потому что «Азбука вкуса» — это было круто".
Сейчас большинство магазинов «Азбуки вкуса» работает в Москве, сеть также представлена на рынке Подмосковья и в Санкт-Петербурге. Всего у компании 170 магазинов, большая часть — супермаркеты под брендом «Азбука вкуса», также минимаркеты «АB Daily». Торговая сеть также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов и полуфабрикатов. Помимо фабрик-кухонь, у компании есть кофейный цех.
Выручка ООО «Городской Супермаркет» в 2024 году составила 101,2 млрд руб. (+17,3% год-к-году), чистая прибыль выросла в 4,5 раза за прошлый год — до 3,6 млрд руб. Сопоставимые продажи у «Азбуки вкуса» в 2024 году показали рост на 16%, оценивает Бурмистров.
Чем известен «Магнит»
До 2018 года основным владельцем «Магнита» был ее основатель — Сергей Галицкий. В феврале 2018-го, 29,1% компании выкупил ВТБ и затем перепродал часть пакета инвестиционной группе «Марафон» Александра Винокурова и Сергея Захарова. К 2021-ому, «Марафон» стал основным акционером группы. За последние годы «Магнит» активно развивался за счет сделок M&A: в 2021-ом была выкуплена группа «Дикси», в 2023-ем — марктеплейс KazanExpress (на его базе теперь работает «Магнит Маркет»), в 2024-ом — крупнейшая на Дальнем Востоке розничная сеть «Самбери». По итогам 2024-го, «Магнит» занимает 13,2% российского розничного рынка (у X5 — 15,6%), в портфеле было 31 483 магазина (общая площадь — 10,934 тыс кв.м.), 51 распределительный центр.
Чистая розничная выручка — 3,018 трлн руб. (+20,3% год-к-году), EBITDA — 171,9 млрд руб. (+3,4%), чистый долг — 252,8 млрд руб. (+52,2%), долг/EBITDA — 1,5х (+0,5х), CAPEX — 160,5 млрд руб. (+118,6%). В самой компании рост капзатрат, в комментариях к отчетности, объяснили «существенным обновлением парка грузовых автомобилей, а также ускорением программ развития и редизайна».
Зачем «Магниту» новая сеть
Изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» и руководстве сети не планируется, утверждает один из собеседников РБК. «Через сделку с “Азбукой вкуса” “Магнит” существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге, — рассуждает Марат Ибрагимов. — В последние годы “Азбука вкуса” практически перестала открывать новые магазины, хотя у нее есть очень успешный и перспективный формат “AB Daily”, который востребован в обеих столицах».
По его мнению, «Магнит» со своими возможностями «придаст новый импульс расширению сети», в том числе в городах-миллионниках: «У “Магнита” есть опыт успешной интеграции намного более крупного бизнеса — “Дикси” — также в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда “Магнит” принял решение сохранить бренд, но добавил синергии. И сегодня “Дикси” показывает лидирующие на рынке показатели выручки с кв. м».
«Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси» в мае 2021 года. (в сделку тогда вошли 2612 точек под брендом «Дикси» и 39 под брендом «Мегамарт») Эта покупка, как объясняли в «Магните», позволила «укрепить позиции на рынках в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии» в стране: доля «Магнита» тогда в Москве и Московской области в результате сделки увеличилась более чем вдвое — с 3,8% до 8,2%, в Северо-Западном федеральном округе — сразу на 6,6 п.п и до 19,6%.
Согласно отчетности «Магнита» за 2024 год, общая выручка розничного холдинга (включая «Магнит Косметик Онлайн», аптеки, магазины, расположенные в отделениях «Почты России», «Магнит Маркет» и «Самбери») составила 3,043 трлн руб. (+19,6% год-к-году). Доля «Дикси» в розничных продажах составила 10,8%. Динамика LFL продаж магазинов «Дикси» улучшилась с 2,3% в 2023 году до 12,4% — и это стало самым высоким ростом LFL среди всех форматов группы.
Как «Магнит» покорял столицу
Сеть «Магнит» открыла свой первый магазин в Краснодаре в 1998 году (тогда он назывался Cash&Carry) и долгое время избегала развития в столице. Первая точка в Москве появилась только в 2002 году. Причина такой выборки географии объяснялось тем, что выходившие на тот момент в Россию иностранные ретейлеры использовали именно Москву или Санкт-Петербург для развития, а «Магнит» же активно наращивал свое присутствие в регионах.
«Я не очень люблю Москву. Вы поднимаете нам тарифы на железную дорогу по всей стране, а стадион “Локомотив” строите в Москве. Так и поднимайте тарифы только в столице! Если вы финал Кубка России всегда проводите в Москве, называйте его финал Кубка Москвы. Когда приезжают бразильцы и играют при морозе −10, хотя матч мог бы проходить на юге России, назовите это лучше “Сборная Москвы против сборной Бразилии”, — негодовал Галицкий в 2005 году. К концу того года, когда общее число магазинов сети приближалось к 1500, а сама компания готовилась к IPO, в Москве Галицкий мог похвастаться только одной сделкой. На тот момент “Магнит” приобрел 15 магазинов небольшой сети “Нестеровский” и на этом фактически заморозил свое развитие в столице. К началу 2011-го число “Магнитов” в Москве не превышало 20. “Крупные города — это проблема, там достаточно сильные конкуренты, просто так в лаптях туда зайти — получишь по голове”, — признавался бизнесмен уже в 2014-ом. Но именно в сентябре 2014-го, Москва по количеству точек “Магнита” обошла домашний для компании рынок Краснодара.
По мнению Ибрагимова, развитие «Азбуки вкуса» на фоне сделки значительно ускорится: «В премиальном сегменте CVP (Customer Value Proposition — так называемое “ценностное предложение) “Азбуки вкуса” является одним из самых сильных в мире, не хуже Waitrose (бренд премиальных британских супермаркетов, основанный в 1904 году как Waite, Rose & Taylor. — РБК), и я не исключаю, что “Магнит”, с его масштабом и возможностями может, попробовать выйти с этим форматом на зарубежные рынки, где безусловно есть релевантная покупательская аудитория”.
Покупка сети «Магнитом» выглядит неожиданной, «но логика в этом есть», отмечает Михаил Бурмистров: «Магнит» выходит в принципиально новый для себя сегмент, премиальный, и тем самым достраивает свою эксосистему, закрывая практически все покупательские миссии в продуктовом ретейле«. Сильной стороной “Азбуки вкуса”, по его словам, является бренд, лояльная аудитория и уникальное предложение готовой еды: у сети есть фабрики кухни в Москве и Петербурге, а доля ready-to-eat составляет более 20% выручки сети. “Эта экспертиза поможет “Магниту” улучшить и расширить свое предложение в этом сегменте, который сегодня является самым быстрорастущим в ретейле”, — отмечает он.