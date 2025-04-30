Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ

Так, Intel Corporation со штаб-квартирой в Калифорнии в первых числах апреля зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Согласно данным, указанным в карточке компании, под этим брендом она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Всего более 30 товарных позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак, согласно документу на сайте Роспатента, до 2034 года.