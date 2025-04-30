ЦБ назвал три региона, где выросла закредитованность россиян

В 2024 году только в трех российских регионах — Астраханской области, Крыму и Туве — наблюдался рост закредитованности населения, следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. В 2023-м негативная динамика прослеживалась в десяти субъектах.
Тува третий год подряд лидирует по уровню финансовой нагрузки заемщиков. По итогам 2024-го показатель закредитованности населения (в первом приближении показывает, сколько средних зарплат нужно, чтобы рассчитаться по среднему долгу) там достиг 31,7. В Астраханской области этот индикатор равен 16,3, он выше уровня 2023 года, но меньше, чем в 2022 году. Уровень долговой нагрузки крымчан за 2024 год вырос всего на 0,1 пункта, до 13, но увеличивается два года подряд. Среднее значение закредитованности по всем раскрытым регионам России составило 13,9 — это на 0,5 пункта ниже, чем в 2023-м.
Самый высокий уровень долговой нагрузки, помимо Тувы, зафиксирован в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8). Самый низкий — в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне (от 10 до 10,5).
ЦБ рассчитывает закредитованность как соотношение средней задолженности на одного заемщика в регионе на начало года к среднемесячному доходу в этом субъекте за предыдущие четыре квартала. Такой анализ проводится с 2022 года. В статистике нет данных по четырем новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. В 2023 году ЦБ также не приводил оценок закредитованности в Бурятии и Забайкальском крае, поэтому оценить динамику показателя в этих регионах нельзя. В 2024 году уровень кредитной нагрузки в Бурятии составлял 15,9, а в Забайкалье — 13,3.
Улучшение ситуации с закредитованностью жителей большинства регионов перекликается с общей тенденцией — число активных заемщиков в России в прошлом году начало резко снижаться. На 1 января 2025 года кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях (МФО) имели 50,1 млн россиян, сообщил Банк России. За четвертый квартал эта часть клиентской базы банков и МФО сократилась на 700 тыс. человек — это рекордный отток за все время публикации такой статистики, с 2022 года. Число россиян с кредитами увеличивалось почти все время, кроме второго квартала 2022 года, когда был пик кризиса.
Как изменилась кредитная активность россиян
Как следует из данных ЦБ, в прошлом году произошел перелом тренда на увеличение числа серийных заемщиков — тех, кто одновременно платит более чем по одному кредиту. На 1 января к этой группе относились 23,1 млн россиян, за квартал их число сократилось на 3,3%. Их задолженность перед банками тоже начала снижаться (минус 2,1%) — до 27,6 трлн руб. Однако на серийных заемщиков по-прежнему приходится более половины базы клиентов с кредитами, их совокупные обязательства составляют 72,4% всей задолженности населения перед банками.
Должников по кредитам с залогами стало больше. За 2024 год число ипотечных заемщиков выросло на 200 тыс., до 10,2 млн человек, группа с автокредитами увеличилась на 50%, до 2,7 млн граждан. Эти когорты клиентов расширялись в течение всего прошлого года. В четвертом квартале число россиян, которые платят по кредитам наличными, уменьшилось сразу на 1 млн человек, или 4,4%, до 21,5 млн. Количество держателей кредитных карт за тот же период сократилось на 200 тыс., до 28,4 млн потребителей. Это сразу же сказалось на показателях вроде среднего количества кредитов и среднего долга на заемщика — россияне стали реже дополнять ипотеку еще одним потребительским кредитом. Доля тех, кто берет ссуду наличными до ипотеки, упала до минимальных значений за все время наблюдений — 4%.
Заемщики «молодеют». За 2024 год во всех типах кредитных продуктов выросла доля клиентов в возрасте до 20 лет. Сильнее всего это заметно в кредитных картах — если раньше юными считались 4% держателей кредиток, то к началу этого года их стало более 12%. 1,6% ипотечников в России — граждане в возрасте до 20 лет, год назад ЦБ их даже не выделял в статистике.
Клиенты переходят в МФО: количество заемщиков в России падает за счет тех, кто обслуживается в банках. Во второй половине 2024 года число заемщиков, имеющих только банковский кредит, сократилось на 1 млн человек, а группа граждан с займами в МФО выросла на 500 тыс.
Закредитованность клиентов МФО выросла. Доля потребителей с пятью и более микрозаймами за год подскочила на 3 процентных пункта, до 13%. Средняя сумма долга клиентов МФО достигла 58,5 тыс. руб. За год она увеличилась на 11,7%.
Победил ли Банк России закредитованность
Снижение числа заемщиков, особенно с кредитами наличными и кредитками, — следствие макропруденциальной политики Банка России, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
«Существенное влияние оказывают как высокие процентные ставки, сократившие спрос на кредитные продукты со стороны потребителей, так и регуляторные ограничения, повлиявшие на риск-политики банков», — соглашается управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.
Речь идет о макропруденциальных надбавках, которые действуют во всех сегментах кредитования — необеспеченных ссудах и кредитных картах, в ипотеке, автокредитах и кредитах под залог автомобилей. Надбавки дестимулируют банки давать в долг клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действуют прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ). Банки не могут превышать пороговые значения по выдачам кредитов с высоким ПДН. С 1 июля 2025 года МПЛ начнут действовать в ипотеке и автокредитовании.
Меры ЦБ «шли рука об руку» с ужесточением денежно-кредитной политики, и это дало эффект, подтверждает заместитель председателя Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. «Кредиторы были вынуждены сокращать высокорисковое кредитование и даже снижать лимиты по тем клиентам, которые не использовали кредитные карты или находились на “неглубоких” стадиях неисполнения обязательств (“просрочки”). А с другой стороны, и сами заемщики, почувствовав сложности соответствия макропруденциальным лимитам, начали соглашаться на более мелкие “чеки”, — описывает он ситуацию.
Опрошенные РБК эксперты считают, что тенденция сохранится.
«С учетом среднесрочного прогноза регулятора, жесткие денежно-кредитные условия сохранятся в течение всего 2025 года, в связи с чем можно ожидать дальнейшего снижения закредитованности населения. Банкам необходимо соблюдать регуляторные требования Банка России, в том числе достаточность капитала с учетом антициклической надбавки, в связи с чем маловероятно, что они смягчат свои риск-политики в среднесрочной перспективе как в необеспеченной рознице, так и в ипотеке и автокредитовании», — рассуждает Лопатин.
«Без существенных позитивных изменений в макроэкономических показателях Банк России вряд ли будет менять свой подход к охлаждению кредитования», — соглашается Бородулин. Он также обращает внимание, что говорить о существенном снижении закредитованности россиян пока рано.
«Клиенты из-за ужесточения требований, получив отказ в банках, вполне могут обратиться в МФО и другие организации, выдающие займы», — приводит аргумент аналитик.
Переток заемщиков из банков в МФО был и будет, даже несмотря на выравнивание регуляторных требований к разным участникам рынка, считает Мехтиев: «МФО гораздо более технологичны в части выдачи денег в онлайне для новых клиентов, чем любой из банков. Именно поэтому банки начали создавать собственные МФО, чтобы не отставать в “гонке технологий”. Риск от усиления регулирования, который он видит, — уход заемщиков к нелегальным кредиторам.