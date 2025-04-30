ЦБ назвал три региона, где выросла закредитованность россиян

Должников по кредитам с залогами стало больше. За 2024 год число ипотечных заемщиков выросло на 200 тыс., до 10,2 млн человек, группа с автокредитами увеличилась на 50%, до 2,7 млн граждан. Эти когорты клиентов расширялись в течение всего прошлого года. В четвертом квартале число россиян, которые платят по кредитам наличными, уменьшилось сразу на 1 млн человек, или 4,4%, до 21,5 млн. Количество держателей кредитных карт за тот же период сократилось на 200 тыс., до 28,4 млн потребителей. Это сразу же сказалось на показателях вроде среднего количества кредитов и среднего долга на заемщика — россияне стали реже дополнять ипотеку еще одним потребительским кредитом. Доля тех, кто берет ссуду наличными до ипотеки, упала до минимальных значений за все время наблюдений — 4%.