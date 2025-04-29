В России сократилось число выданных ипотечных кредитов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов «Скоринг бюро», которые есть у РИА Новости.