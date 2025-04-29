ФНС получит полномочия по комплексной оценке бизнеса

Если выписка с результатами оценки готовится по запросу третьего лица, то сначала она в обязательном порядке должна быть предоставлена компании, которая проверяется, — не позднее следующего рабочего дня, следует из законопроекта. Если организация, в отношении которой была проведена проверка, не согласна с содержащимися в выписке результатами, она вправе направить в налоговый орган заявление о корректировке, приложив подтверждающие документы. На это законопроект отводит пять рабочих дней. Столько же времени дается налоговой службе, чтобы внести коррективы или отказать в этом, объяснив причины отказа.