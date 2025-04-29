ФНС получит полномочия по комплексной оценке бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия по проведению анализа деятельности юридических лиц и предоставления результатов такой работы в виде выписок — самому проверяемому лицу или другим организациям, в частности при осуществлении государственных закупок. Соответствующие поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации» разработал Минфин (РБК ознакомился с ними). В понедельник, 28 апреля, эти поправки были одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой комиссии.
Совершенствование регламентации полномочий ФНС обосновано и целесообразно, указывает Минфин в пояснительной записке к законопроекту. «Оценка хозяйствующих субъектов прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими экономическими субъектами», — аргументируют необходимость изменений в ведомстве.
Кроме того, в ФНС поступают запросы о заключении соглашений, предусматривающих предоставление сведений о результатах оценки юрлиц, указано в сопроводительных материалах. Инициаторами таких соглашений выступают сами пользователи, а получаемые данные предполагается использовать в целях «безопасного расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа», а также в рамках предоставления ведомствами региональных налоговых льгот бизнесу.
В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. РБК направил запросы в Минфин и ФНС.
Методика анализа
Поправки предлагают дополнить закон «О налоговых органах» статьей 6.3, согласно которой ФНС получит право «проводить анализ (оценку) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, а также иных сведений о юридическом лице, имеющихся у налогового органа», и формировать результаты такой оценки «для их предоставления в виде выписки» юрлицу или в случаях, предусмотренных законом, «иному лицу по его запросу». По умолчанию результаты такой оценки являются налоговой тайной.
Предполагается, что налоговые органы будут проверять показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций и иных сведений о компании на соответствие критериям, прописанным в методиках такого анализа. Эти методики должна разработать ФНС при участии Минфина в течение полугода со дня принятия закона, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
Техническое решение и методика проведения оценки де-факто уже разработаны — с марта 2023 года в рамках эксперимента по апробации работает «Сервис оценки юридических лиц», говорится в пояснительной записке. Через него бизнес может запросить выписку с результатами оценки своей финансово-хозяйственной деятельности. Оценка происходит в два этапа: на первом этапе оценивается соответствие компании базовым критериям, свидетельствующим о ее самостоятельности и отсутствии предпосылок к банкротству или ликвидации, на втором этапе оцениваются уровень зарплаты, налоговая нагрузка, численность сотрудников, коэффициенты платежеспособности, автономии, ликвидности, рентабельность активов. Сервис автоматизированный и доступен для всех компаний.
Выписку можно использовать для подтверждения своей надежности перед заказчиками и для проверки сведений о потенциальных поставщиках (для этого нужно предварительно согласовать возможность представления выписки из сервиса оценки). Сервис оценки востребован бизнесом: по данным пояснительной записки, с марта 2023 года по сентябрь 2024 года им воспользовались более 63 тыс. юрлиц. Результаты работы сервиса используются предприятиями для преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур.
Условия получения информации
Если выписка с результатами оценки готовится по запросу третьего лица, то сначала она в обязательном порядке должна быть предоставлена компании, которая проверяется, — не позднее следующего рабочего дня, следует из законопроекта. Если организация, в отношении которой была проведена проверка, не согласна с содержащимися в выписке результатами, она вправе направить в налоговый орган заявление о корректировке, приложив подтверждающие документы. На это законопроект отводит пять рабочих дней. Столько же времени дается налоговой службе, чтобы внести коррективы или отказать в этом, объяснив причины отказа.
В проекте отмечается, что результаты оценки сведений о финансово-хозяйственной деятельности могут быть представлены иным лицам, только если они вправе получать такие сведения. Эксперт по безопасности бизнеса «СКБ Контур» Антон Яковлев полагает, что компания будет по своему усмотрению заказывать анализ финансово-хозяйственной деятельности и предоставлять отчет об анализе третьему лицу. «Подозреваю, что такой подход сохранится как приоритетный. Вероятно, результаты анализа третье лицо сможет получать при наличии разрешения от проверяемой компании», — говорит он.
Эксперт усомнился в потенциальной коммерциализации ФНС такого рода услуг, в частности в платном предоставлении выписок «пакетом» по большому количеству компаний. «Это коммерческий подход, а ФНС — это государственный орган, у них другой подход», — считает он.
Если законопроект просто вводит сервис ФНС в стандарт проверки, для бизнеса мало что изменится, говорит налоговый консультант, эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Алексей Крылов. «Но если за этим последуют какие-то ограничения для участия в тендерах для фирм, которые будут не отвечать метрикам из этого сервиса, то это уже будет совсем другая история», — опасается эксперт.
Значение для закупок и обеления
В первую очередь изменения вносятся в интересах государственных заказчиков, которые заключают соглашения с контрагентами посредством проведения тендеров, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Бывают случаи, когда формально налоговая отчетность потенциальных контрагентов соответствует необходимым требованиям, однако после заключения контракта взятые обязательства не выполняются ввиду изменившихся обстоятельств», — отмечает он.
Заключение по итогам оценки юрлица будет для государственных заказчиков только дополнительной информацией, итоговое решение по контракту в любом случае принимается заказчиком, добавляет Груздев. «Более того, в случае формального срыва заключения контракта организация, подлежащая анализу, вправе подать иск о взыскании упущенной выгоды», — указывает он.
Потребность в анализе деятельности юрлиц со стороны ФНС тесно связана с закупочными процедурами, но не в узком смысле соответствия нормам законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, а в более широком, поскольку «вокруг закупочных процессов строится весь бизнес», рассуждает Яковлев. По его словам, оценка также будет пользоваться спросом в инвестиционной деятельности, при покупке бизнеса. «Такая услуга от ФНС, несомненно, будет востребованной еще и потому, что ведомство имеет прямой доступ к информации о финансовых потоках юридических лиц в России», — аргументирует он.
Яковлев считает, что методика ФНС, уже реализуемая в рамках сервиса оценки юрлиц, «неплохо себя зарекомендовала». «К сожалению, на рынке довольно давно обосновались продавцы “сертификатов надежного поставщика”, мимикрирующие под крупные компании. По сути, ФНС начала этот серый рынок вытеснять», — добавляет он.
Предлагаемый функционал ФНС скорее дополняет инструменты проверки, чем предлагает нечто принципиально новое, отмечает Крылов. Этот механизм будет разумно использовать как часть стандартной процедуры оценки партнера, говорит он. «Давно существуют сервисы, где можно по ИНН получить всю необходимую информацию: проверить достоверность сведений, данные о руководителях и учредителях, налоговую дисциплину, задолженности, обороты, основные показатели баланса, наличие лицензий и другие параметры. Эти сервисы уже эффективно работают несколько лет и, как правило, дают бизнесу достаточно информации для оценки надежности контрагента: позволяют понять, не “однодневка” ли это, узнать о его финансовом “здоровье”, — поясняет Крылов.
Замечания ЦБ
Банк России представил ряд замечаний на законопроект, которые не были учтены при его доработке, следует из сопроводительных документов. В частности, регулятор указывал, что перечень сведений, которые могут быть предметом анализа, является открытым, из-за чего «объект оценки не может считаться достаточно определенным» и не устранен риск «необоснованного расширения полномочий ФНС».
ЦБ отмечает, что законопроект не предусматривает основания и направления использования результатов проводимой оценки третьими лицами. Это, как подчеркивает ЦБ, «не только не способствует правовой определенности, но и создает риски необоснованного ограничения прав юридических лиц». Также Банк России обеспокоен тем, что в проекте поправок не прописаны какие-либо базовые принципы и требования к методике оценки, и называет пятидневный срок на оспаривание результатов проверки необоснованно коротким.
Кроме того, ЦБ обращает внимание на то, что законопроект не предусматривает обязанность третьих лиц по неразглашению сведений из полученных выписок. «Представляется, что для целей предлагаемого регулирования результаты анализа (оценки) могут быть представлены только лицам, имеющим право на получение сведений, составляющих налоговую тайну», — подчеркивается в отзыве Банка России. РБК направил запрос в ЦБ.
Замечания Банка России «по своей сути противоречат концепции разработанного законопроекта», говорится в письме директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко на имя вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.