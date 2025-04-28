Власти отлучат банки от приема платежей в госучреждениях

«Если госучреждение будет использовать систему быстрых платежей (СБП), то казначейство исключит из этого процесса кредитные организации. В этом случае в роли банка-эквайера таких платежей выступает сама служба. Остается лишь банк плательщика (где счет открыт у гражданина), который оплачивает начисление или товар», — уточнили в пресс-службе.