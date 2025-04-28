Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

По ее словам, некоторые клиенты размещают деньги с кредитных карт на вкладах или счетах и возвращают все на карту вовремя, избегая уплаты процентов. Но для банков такая схема абсолютно не выгодна.
«Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет», — предупредила эксперт.
Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, стоит попробовать получить кредитную карту в другом банке либо начать пользоваться другими услугами банка, чтобы у него появился интерес к сотрудничеству, советует Ермилова.