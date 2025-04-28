Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если они переводят с нее средства на вклады и успевают возвращать их на карту без уплаты процентов. Об этом агентству «Прайм» рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, некоторые клиенты размещают деньги с кредитных карт на вкладах или счетах и возвращают все на карту вовремя, избегая уплаты процентов. Но для банков такая схема абсолютно не выгодна.

«Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет», — предупредила эксперт.

Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, стоит попробовать получить кредитную карту в другом банке либо начать пользоваться другими услугами банка, чтобы у него появился интерес к сотрудничеству, советует Ермилова.