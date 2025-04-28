Эксперты SIPRI назвали страны — лидеры по военным расходам

В 2024 году общие военные расходы 32 стран НАТО составили 55% от общемировых, или $1,506 трлн, из которых на европейских участников пришлось $454 млрд. В 2024 году все страны Европы увеличили расходы на оборону (это не касается Исландии, у которой нет регулярных вооруженных сил и трат на них). В среднем члены альянса тратили на оборону больше на 16%, чем в 2023 году, — этот рост варьируется от +0,4% у Испании до +43% у Румынии; за последние десять лет больше всего военные траты увеличила Литва (+272%).