Эксперты SIPRI назвали страны — лидеры по военным расходам

В 2024 году суммарные военные расходы в мире увеличились на 9,4% по сравнению с 2023-м и достигли рекордных $2,718 трлн, или 2,5% от глобального ВВП, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). В выпущенном институтом ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2024 (есть в распоряжении РБК) утверждается, что это самый резкий рост с 1988 года, военные расходы в расчете на душу населения Земли стали самыми высокими с 1990 года — $334.
80% общемировых трат ($2,185 трлн) и 79% от общего их роста приходится на 15 стран. Больше всего в 2024 году свои расходы увеличили Израиль (+65%) и Россия (+38%) — аналитики связывают это с конфликтами на Украине и в секторе Газа.
Состав пятерки стран мира, которые тратят на оборону больше всего, немного изменился, хотя тройка лидеров осталась той же.
Тройка лидеров не изменилась, Германия вышла на четвертое место, а Индия опустилась на пятое. Состав следующих пяти стран практически не изменился — разве что седьмую строчку, которую в 2023 году занимала Германия, получила Саудовская Аравия.
1. США — $997 млрд, или 3,4% национального ВВП, что составляет 37% от общемировых военных расходов.
2. Китай — $314 млрд, или 1,7% ВВП (12% от общемировых расходов).
3. Россия — $149 млрд, или 7,1% ВВП (5,5% от общемировых расходов).
4. Германия — $88,5 млрд, или 1,9% ВВП (3,3% от общемировых расходов).
5. Индия — $86,1 млрд, или 2,3% ВВП (3,2% от общемировых расходов).
6. Великобритания — $81,8 млрд, или 2,3% ВВП (3% от общемировых расходов).
7. Саудовская Аравия — $80,3 млрд, или 7,3% ВВП (3% от общемировых расходов).
8. Украина — $64,7 млрд, или 34% ВВП (2,4% от общемировых расходов). Бюджет этой страны испытывает самую большую военную нагрузку в мире. Все налоговые поступления Украины пошли на оборонные траты, в то время как все невоенные социально-экономические вопросы покрывала иностранная помощь.
9. Франция — $64,7 млрд, или 2,1% ВВП (2,4% от общемировых расходов).
10. Япония — $55,3 млрд, или 1,4% ВВП (2% от общемировых расходов).
Соединенные Штаты осуществляют военные расходы, преследуя цели, зафиксированные в Стратегии национальной обороны 2022 года, — краткосрочное сдерживание России и долгосрочное сдерживание Китая. В частности, на «интегрированное сдерживание» в 2024 году США выделили $246 млрд — из них $37,7 млрд пошло на модернизацию ядерного арсенала, $29,8 млрд — на противоракетную оборону (ПРО), $61,1 млрд — на вооружения для боевых истребителей F-35, $48,1 млрд — на новые корабли. Дополнительные траты включали помощь Украине ($48,4 млрд) и Израилю ($10,6 млрд).
Китай, чьи военные расходы беспрерывно растут в последние 30 лет, вкладывается во всеобъемлющую модернизацию своих вооруженных сил — завершить ее он планирует к 2035 году. В 2024 году он, в частности, улучшил свои малозаметные боевые самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и беспилотные подводные аппараты. Пекин также продолжает расширять свой ядерный арсенал и начал создавать аэрокосмические и киберпространственные силы.
Военные расходы России, по оценке SIPRI, в 2024 году выросли на 38% по сравнению с 2023-м. Аналитики отмечают, что с начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году российский бюджет стал гораздо менее прозрачным и расходы в военной области, вероятно, даже выше, чем те $149 млрд, в которые их оценил институт. По его данным, значительная часть этих средств пошла на финансирование закупок вооружений и субсидирование некоторых производителей оружия; еще одна крупная статья расходов — выплаты военнослужащим, которые к октябрю 2024 года достигли $9,4 млрд.
В случае с Россией, как и с Китаем и Саудовской Аравией, SIPRI приводит приблизительные оценочные цифры. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов критически отзывался о методике расчетов SIPRI, касающихся компаний оборонного сектора. «Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем — они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают», — утверждал он.
Германия в 2024 году поднялась с седьмой строчки на четвертую — впервые с объединения в 1990 году она стала крупнейшей по военным тратам страной в Европе. Федеративная Республика продолжает пополнять внебюджетный фонд в размере €100 млрд, созданный в 2022 году для увеличения военного бюджета; этот фонд частично финансирует закупки вооружений и военные исследования. В 2024 году Германия предоставила Украине военную помощь на $7,7 млрд, что сделало ее вторым донором после США.
Индия в 2024 году переместилась с четвертой строчки на пятую. Будучи одним из крупнейших импортеров оружия, она стремится снизить свою зависимость от импорта — порядка 22% ее военных расходов идет на внутренние закупки. В последние годы Индия значительно продвинулась в производстве бронетехники, вертолетов и подлодок, но по-прежнему зависит от импорта таких продвинутых систем, как боевые самолеты.
В 2024 году общие военные расходы 32 стран НАТО составили 55% от общемировых, или $1,506 трлн, из которых на европейских участников пришлось $454 млрд. В 2024 году все страны Европы увеличили расходы на оборону (это не касается Исландии, у которой нет регулярных вооруженных сил и трат на них). В среднем члены альянса тратили на оборону больше на 16%, чем в 2023 году, — этот рост варьируется от +0,4% у Испании до +43% у Румынии; за последние десять лет больше всего военные траты увеличила Литва (+272%).
В 2014 году страны НАТО договорились, что все они будут вкладывать в оборону 2% своих ВВП; такого показателя достигли две трети альянса. Президент США Дональд Трамп, который раньше требовал от европейских союзников тратить минимум 2%, теперь увеличил требование до 5%. По подсчетам SIPRI, чтобы достичь этого показателя, им пришлось бы потратить больше на $663 млрд, или на 143%, чем их реальные вложения в 2024 году.
Аналитики отмечают, что быстрый рост военных расходов создает большую финансовую нагрузку на национальные бюджеты. Для этого некоторые правительства перенаправляют в оборону ресурсы из других сфер: например, Великобритания планирует сократить помощь развитию за рубежом, Япония собирается повысить подоходный, корпоративный и табачный налоги, а Мьянма увеличила военные расходы с 16 до 29% за счет сокращения социальных программ. Это, прогнозирует SIPRI, может привести к далеко идущим негативным социально-экономическим последствиям, сказавшись на наиболее уязвимых категориях населения и усугубив экономическое и социальное неравенство.