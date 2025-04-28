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Названы два способа увеличения пенсии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Увеличения пенсии можно добиться, выполнив два условия, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Источник: © РИА Новости

«У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя», — сказал он.

Ляшок уточнил, что второй способ — временный отказ от выплат, предусмотренный российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере.

В целом размер будущей пенсии зависит от множества факторов, продолжил эксперт. Основные: официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой идут отчисления в Социальный фонд.

«Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет», — добавил Ляшок.

Учитывается и военная служба по призыву, заключил собеседник агентства.