Названы два способа увеличения пенсии

«У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя», — сказал он.
Ляшок уточнил, что второй способ — временный отказ от выплат, предусмотренный российским законодательством. В этом случае пенсия не начисляется, но при возобновлении ее выдают в повышенном размере.
В целом размер будущей пенсии зависит от множества факторов, продолжил эксперт. Основные: официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой идут отчисления в Социальный фонд.
«Некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими 80 лет», — добавил Ляшок.
Учитывается и военная служба по призыву, заключил собеседник агентства.