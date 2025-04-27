В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков

«Фишинг — одна из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков, и его жертвами становятся даже опытные пользователи. Основная цель злоумышленников — обманным путем заставить пользователя раскрыть приватные ключи, сид-фразу или данные для входа в кошелек», — сказал он РИА Новости.
Немкин отметил, что чаще всего мошенники используют поддельные сайты, которые внешне полностью копируют интерфейс популярных криптовалютных платформ. «Достаточно ввести свои данные на таком сайте, и доступ к кошельку оказывается в руках злоумышленников. Чтобы избежать фишинга, необходимо всегда проверять адреса сайтов, на которые ведут ссылки», — сказал парламентарий.
По словам депутата, если человек получили письмо якобы от криптобиржи или кошелька с просьбой подтвердить данные, не следует переходить по ссылке — лучше зайти на официальный сайт вручную через закладки или поиск.
«Также стоит быть осторожным в социальных сетях и мессенджерах, где мошенники могут выдавать себя за поддержку криптоплатформ и предлагать помощь в решении проблем. Еще один важный способ защиты — использование аппаратных кошельков. Эти устройства хранят приватные ключи в изолированной среде, что делает невозможным их кражу даже в случае попадания на фишинговый сайт. Дополнительно следует включить двухфакторную аутентификацию для всех криптосервисов и никогда не вводить свою сид-фразу на онлайн-ресурсах — настоящие сервисы никогда не запрашивают такие данные», — объяснил Немкин.
Депутат добавил, что помимо технических мер, важно развивать киберграмотность и быть в курсе новых мошеннических схем.
«Фишинг становится все сложнее: мошенники используют поддельные мобильные приложения, рекламу в поисковиках, взломанные аккаунты доверенных лиц. Поэтому перед тем как совершить любую операцию, связанную с криптовалютой, необходимо убедиться, что вы взаимодействуете с настоящим сервисом, а не с мошенниками», — заключил он.