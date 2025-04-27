Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

В середине апреля делегация Всемирного банка обсудила с сирийским руководством в Дамаске планы по сотрудничеству и поддержке сирийской экономики, в том числе пути смягчения последствий санкционного режима. Позднее делегация во главе с министром финансов Сирии Мохаммедом Ясером Барния и главой ЦБ САР Абделькадером аль-Хасрия приняла участие в заседании МВФ и ВБ для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему.