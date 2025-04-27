Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.
Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.
«Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — пояснил Виноградов.
И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.