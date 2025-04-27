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Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Источник: © РИА Новости

По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.

Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.

«Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — пояснил Виноградов.

И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.