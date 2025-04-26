Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.

Источник: © РИА Новости

Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса.

Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.

«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.

«Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны “Макдоналдс” и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок», — заключила эксперт.