McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса.
Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.
«Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны “Макдоналдс” и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок», — заключила эксперт.