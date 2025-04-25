Продажи водки в российских сетях и общепите упали впервые с 2019 года

Так, по итогам января-марта 2025 года объем продаж водки в торговых сетях и заведениях составил 17,2 млн дал. В 2019 году он находился на уровне 17,4 млн дал, после чего ежегодно показатели росли. В 2024 году они равнялись 18,7 млн дал, что на 8,7% больше, чем в текущем году.
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Как пояснил «РБК Вино» руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, снижение продаж водки в российском ритейле и сегменте общепита обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь речь идет об избыточных ограничениях, которые уже действуют или готовятся к введению в абсолютном большинстве регионов России — особенно в отношении объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. «Мы наблюдаем прямую зависимость: чем жестче меры в отношении легального сегмента, тем быстрее растет потребление нелегального алкоголя», — отметил эксперт.
Вторым фактором стал рост акцизов и минимальной розничной цены на водку в начале 2025 года. По словам Черниговского, это не только повышает цену для конечного потребителя, но и становится еще одним стимулом к уходу части спроса в теневой сегмент.
Кроме того, на снижение объемов влияет и изменение структуры потребления: «Мы видим устойчивый рост интереса к российским виски и джинам. Эти категории активно развиваются, в том числе благодаря усилиям отечественных производителей и смене потребительских предпочтений», — поясняет он.
Наконец, часть падения — это, по словам эксперта, «откат» после аномального потребления в пандемийные и постпандемийные годы. «До 2020 года россияне совершали порядка 48 миллионов зарубежных поездок ежегодно. В 2024 году таких поездок было лишь около 29 миллионов. То, что раньше выпивалось в туристических поездках, теперь потребляется внутри страны. Это искажение статистики, которое сейчас постепенно выравнивается», — считает Черниговский.
О чем еще говорит статистика.
Совокупный объем розничной продажи алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) снизился до 48,5 млн дал — это соответствует уровню 2017 года (48,9 млн дал) и стало первым существенным сокращением с 2021 года. За год рынок потерял 9,4 млн дал, или 16,2% в натуральном выражении.
В целом в сегменте крепких спиртных напитков практически все категории в первом квартале 2025 года демонстрировали падение. Продажи коньяка в ретейле и общепите сократились за год на 13,2% до показателя в 3,1 млн дал, в группе «другие спиртные напитки», куда входят такие напитки как ром, текила, виски, джин, падение составило 2,5% до объема в 3,4 млн дал. Единственной категорией, которая в этом сегменте росла в первом квартале 2025 года, оказались ликеро-водочные изделия. Их было продано 4,2 млн дал, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи тихих вин также снизились — в первом квартале 2025 года они составили 13,1 млн дал против 13,7 млн дал годом ранее. Несмотря на снижение на 4,6%, показатель остался выше уровня 2022 года (12,9 млн дал) и значительно превысил значения 2017 года (11,4 млн дал).
Продажи игристых вин в рознице и общепите сократились на 9,1% в январе-марте 2025 года по сравнению с данными за аналогичный период 2024 года и составили 5,2 млн дал. В этой категории падение объемов зафиксировано впервые с 2019 года. В случае с ликерными винами падение объемов продаж в ретейле и общепите отмечают впервые с 2017 года — с этого времени показатели стабильно росли и в первом квартале 2024 года достигли 296,9 тыс. дал, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года (268,5 млн дал).
В апреле РАТК также отчитывался о розничных продажах алкогольной продукции, но без учета показателей общепита. Согласно этим данным, продажи вина, а также крепкого алкоголя также впервые показали отрицательную динамику за последние несколько лет. В частности, продажи тихих вин упали впервые с 2021 года, продажи игристых вин — впервые с 2019 года, а ликерных — впервые с 2017 года.
Как отметили опрошенные «РБК Вино» эксперты, объем продаж в общепите практически не отражается на общем уровне продаж алкогольной продукции. Так, Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла оценивает долю общепита в объеме натуральных продаж вина менее 5%.
«Кардинального влияния на рынок это не окажет. Показательно другое — это тренд на снижение игристых вин. Здесь есть две версии: настолько критичный рост цен, что даже коктейли на игристом стали проседать в продажах, либо нехватка игристого по факту. Кроме того, надо учитывать еще и эффект базы. Март прошлого года был рекордным по продажам», — отметил он.
Александр Липилин, исполнительный директор компании Fort, говорил «РБК Вино» о том, что сокращение продаж вина связано с увеличением его стоимости. Он отмечал, что даже в самых демократичных ресторанах посетителям приходится платить за бокал не менее 300−400 рублей. «В результате покупатель разочаровывается в соотношении цена-качество и переключается на альтернативные напитки — пиво и коктейли. Они остаются более доступными, а для ресторанов они маржинальны, что, в свою очередь, снижает спрос на вино в сегменте HoReCa. Снижение продаж в ресторанах, где традиционно начинался спрос на вино, оказывает влияние и на розничные продажи, что в перспективе может привести к дальнейшему падению потребления вина в целом», — комментировал он.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов говорил в апреле о том, что в 2024 году объем продаж вина в заведениях общепита составил 35 млн л. Из этого количества 48% приходилось, по его словам, на российские вина.
Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский поставил под вопрос корректность подсчетов объема продаж с включением алкоголя, проданного в общепите. Это, по его словам, связано с невозможностью установить точные каналы, по которым продают спиртное.
«Условно говоря, есть большие рестораны или ресторанные сети, которые получают товар от дистрибьюторов. А есть те, кто едет в крупную торговую сеть и закупает алкоголь там. Их покупки фиксируются уже в разделе федеральной розницы», — считает он. По словам Московского, долю общепита в общем объеме продаж алкоголя можно оценить в 1,5−2% в зависимости от категории.