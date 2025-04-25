Продажи водки в российских сетях и общепите упали впервые с 2019 года

Александр Липилин, исполнительный директор компании Fort, говорил «РБК Вино» о том, что сокращение продаж вина связано с увеличением его стоимости. Он отмечал, что даже в самых демократичных ресторанах посетителям приходится платить за бокал не менее 300−400 рублей. «В результате покупатель разочаровывается в соотношении цена-качество и переключается на альтернативные напитки — пиво и коктейли. Они остаются более доступными, а для ресторанов они маржинальны, что, в свою очередь, снижает спрос на вино в сегменте HoReCa. Снижение продаж в ресторанах, где традиционно начинался спрос на вино, оказывает влияние и на розничные продажи, что в перспективе может привести к дальнейшему падению потребления вина в целом», — комментировал он.