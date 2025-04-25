Названа сумма первого взноса по ипотеке на квартиру в миллионниках

52,8% от стоимости квартиры (или 2,45 млн руб.) для одобрения рыночного ипотечного кредита на квартиру в новостройке за 4,64 млн руб. предстоит накопить жителям Красноярска. На 2025 год это самый маленький взнос среди всех миллионников как в относительном, так и в абсолютном выражении. Красноярск входит в пятерку мегаполисов с самыми низкими ценами в новостройках. При этом средние зарплаты здесь высокие — на третьем месте по величине среди всех российских миллионников. Они составляют 83,8 тыс. руб. после налогообложения. Если полностью откладывать такую зарплату, накопить на первоначальный взнос можно за 2 года и 5 месяцев. Это наименьший показатель среди миллионников — во всех остальных мегаполисах срок накопления превышает 3,5 года.