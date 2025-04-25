Названа сумма первого взноса по ипотеке на квартиру в миллионниках

Чтобы при средних по региону зарплатах в 2025 году одобрили рыночную ипотеку на небольшую однушку в новостройке, в качестве первоначального взноса в разных мегаполисах России потребуется накопить от 2,45 млн до 8,8 млн руб., подсчитала «РБК-Недвижимость».
Почти во всех миллионниках (кроме одного) эти суммы превышают 60% от стоимости квартиры, а в некоторых доходят до 75%. Копить на такой первый взнос в некоторых миллионниках придется почти семь лет, да и то при условии, если откладывать всю зарплату, рассчитала редакция «РБК-Недвижимости».
Мегаполисы с самым низким первым взносом по ипотеке
52,8% от стоимости квартиры (или 2,45 млн руб.) для одобрения рыночного ипотечного кредита на квартиру в новостройке за 4,64 млн руб. предстоит накопить жителям Красноярска. На 2025 год это самый маленький взнос среди всех миллионников как в относительном, так и в абсолютном выражении. Красноярск входит в пятерку мегаполисов с самыми низкими ценами в новостройках. При этом средние зарплаты здесь высокие — на третьем месте по величине среди всех российских миллионников. Они составляют 83,8 тыс. руб. после налогообложения. Если полностью откладывать такую зарплату, накопить на первоначальный взнос можно за 2 года и 5 месяцев. Это наименьший показатель среди миллионников — во всех остальных мегаполисах срок накопления превышает 3,5 года.
61,3% (или 2,6 млн руб.) понадобится на первоначальный взнос в Челябинске. В относительном выражении это предпоследний по величине показатель среди всех российских мегаполисов. 35-метровая квартира в новостройке в Челябинске стоит 4,24 млн руб., а средняя по региону зарплата, выдаваемая на руки, — 62,7 тыс. руб. Полностью откладывая такую зарплату, накопить на первый взнос по ипотеке получится за 3,5 года.
62,3% (или 2,55 млн руб.) на первый взнос по ипотеке потребуется в Воронеже. При этом цены на первичное жилье здесь одни из самых низких среди всех миллионников (дешевле новостройки только в Волгограде) — 35-метровая квартира стоит 4,09 млн руб. Средние по региону зарплаты составляют 58,2 тыс. руб. в месяц, поэтому на накопление первого взноса потребуется 3 года 8 месяцев.
Как считали
Подсчитали, при каком первоначальном взносе в городах-миллионниках одобрят ипотеку на нынешних рыночных условиях (ставка 27% годовых, срок 15 лет) тем, кто получает среднюю по региону зарплату. Просчитывали ситуацию, когда кредит берется на покупку однокомнатной квартиры в новостройке площадью 35 кв. м.
Для расчетов стоимости таких квартир в мегаполисах использовали данные Росстата о цене 1 кв. м в новостройках. Также данные статистического ведомства применяли для определения величины средней по региону зарплаты, получаемой на руки. Размер первоначального взноса определяли с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ».
Миллионники с самым высоким взносом по ипотеке
75,4% от стоимости квартиры (или 5,65 млн руб.) для одобрения рыночной ипотеки нужно иметь в Казани. Это самый большой относительный показатель среди всех российских городов-миллионников. Квартира в новостройке здесь в среднем стоит 7,49 млн руб., а средний доход жителя региона составляет 67,9 тыс. руб. в месяц. Поэтому на накопление первого взноса уйдет почти 7 лет (6 лет и 11 месяцев). Это самый большой срок накопления среди всех миллионников.
75% (или 7,25 млн руб.) требуется на первоначальный взнос в Санкт-Петербурге. Новостройки здесь одни из самых дорогих среди всех мегаполисов (дороже только в Москве), 35-метровая квартира стоит 9,67 млн руб. Зарабатывают жители Северной столицы в среднем 92,3 тыс. руб. в месяц. При таких доходах копить на первый взнос по ипотеке предстоит 6 лет и 7 месяцев.
73,5% (или 4,5 млн руб.) понадобится для одобрения ипотеки в Нижнем Новгороде. Однушка в новостройке здесь стоит 6,12 млн руб., а средние по региону доходы — 61 тыс. руб. в месяц. Откладывая их 6 лет и 2 месяца, получится набрать нужную для получения жилищного кредита сумму.
Несмотря на то что Москва является миллионником с самыми высокими ценами в новостройках, она находится лишь на четвертом месте по величине первоначального взноса по ипотеке — 71,3%. Причина — в самых высоких среди всех мегаполисов средних зарплатах (135,9 тыс. руб. в месяц). Копить на первый взнос среднестатистическому жителю столицы предстоит 5 лет и 5 месяцев.
В остальных миллионниках на первоначальный взнос понадобится 63,5−69,8% от стоимости квартиры, а накопления займут примерно 4−5 лет, подсчитала «РБК-Недвижимость».