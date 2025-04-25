FT узнала о планах «Русала» подать в суд на Германию

FT со ссылкой на документы суда Джерси пишет, что после начала конфликта на Украине «дочка» «Русала» получила ряд требований о внесении дополнительного обеспечения от OWH, которые отказалась исполнить, так как посчитала, что это нарушит санкции. В 2024 году Лондонский арбитражный суд встал на сторону OWH и присудил ей €213 млн. RTI пытается оспорить это решение, пишет FT. В компании указали, что OWH — дочерняя компания организации, которая находится под западными ограничениями. Cама OWH не попала под санкции.