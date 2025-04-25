FT узнала о планах «Русала» подать в суд на Германию

«Русал», один из крупнейших производителей алюминия в мире, предупредил о возможности подать в суд на власти Германии за «незаконную экспроприацию», после того как его дочерней компании RTI предписали выплатить €213 млн регуляторам, принявшим решение о ликвидации банка VTB Bank Europe (ныне OWH SE), сообщает Financial Times (FT). Газета ссылается на письмо «Русала» исполняющему обязанности канцлера Олафу Шольцу.
Дело связано с соглашением о хеджировании между RTI и европейским подразделением ВТБ, которое было заключено для защиты от валютных рисков. Как считают в «Русале», сделка была сорвана из-за действий немецких регуляторов после начала военных действий на Украине.
В письме компания потребовала «полной компенсации» и заявила, что Германия «нарушила существенные гарантии», предоставленные в соответствии с двусторонним инвестиционным договором (соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений было заключено между СССР и Германией в 1989 году).
В 2022 году Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) после введения санкций в отношении ВТБ отстранило российский банк от управления «дочкой», передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года. В том же году банк решил сменить название на OWH, а в августе 2024-го Европейский центральный банк и BaFin аннулировали лицензию OWH. Процесс ликвидации, как ожидается, может занять несколько лет.
FT со ссылкой на документы суда Джерси пишет, что после начала конфликта на Украине «дочка» «Русала» получила ряд требований о внесении дополнительного обеспечения от OWH, которые отказалась исполнить, так как посчитала, что это нарушит санкции. В 2024 году Лондонский арбитражный суд встал на сторону OWH и присудил ей €213 млн. RTI пытается оспорить это решение, пишет FT. В компании указали, что OWH — дочерняя компания организации, которая находится под западными ограничениями. Cама OWH не попала под санкции.
Кроме того, считают в RTI, исполнение решения приведет к выплате «огромной непредвиденной прибыли» ликвидаторам OWH, цитирует газета заявление компании.
В ВТБ заявили, что не несут ответственности за действия руководства OWH. «Эти действия, которые мы считаем незаконными и необоснованными, абсолютно не соответствуют нашим интересам, а в некоторых случаях и противоречат им», — цитирует FT сообщение банка.
В феврале газета писала, что ликвидаторы OWH обвинили правительство Анголы в неисполнении обязательств по кредиту после введения санкций в отношении ВТБ. OWH начал арбитражное разбирательство против правительства страны с целью обязать его погасить кредит.
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