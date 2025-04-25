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Экономист назвала критический для России курс рубля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Разговоры о критически низком для России курсе доллара на данный момент беспочвенны, тем не менее, такой курс есть, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Надежда Капустина.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, нынешний курс в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако никакой катастрофы нет. Российская бюджетная система адаптирована к достаточно сильной волатильности на валютном рынке.

«В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить примерно от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета», — указала экономист.

По ее словам, курс в районе 30−40 рублей за доллар, при котором Россия жила 10 лет назад сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики. При таком укреплении объем поступающих в бюджет нефтегазовых доходов рухнул бы с сильнейшими негативными последствиями для отраслей и рынков.