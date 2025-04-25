Экономист назвала критический для России курс рубля

По ее словам, курс в районе 30−40 рублей за доллар, при котором Россия жила 10 лет назад сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики. При таком укреплении объем поступающих в бюджет нефтегазовых доходов рухнул бы с сильнейшими негативными последствиями для отраслей и рынков.