Закопали вклад: семь из топ-10 банков снизили ставки по депозитам

Фонды денежного рынка — это разновидность ПИФов (когда средства инвесторов складываются и направляются на покупку активов). Их особенность в том, что они, как правило, зарабатывают на предоставлении валюты (в основном рублей и юаней) крупным игрокам финансового рынка (например, другим банкам) в долг. Доходность таких инвестиций связана с ключевой ставкой и обычно соответствует ей. Считается, что риски вложений в ПИФы денежного рынка минимальны, поскольку деньги не могут «уйти в минус», но доходность весьма волатильна и способна меняться хоть каждый день, однако она будет близка к ключевой.