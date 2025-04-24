ВТБ оценил возможности эры высоких ставок по вкладам для покупки жилья

«По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026−2027 годов, что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время», — прогнозирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Помимо компенсации платежей по текущей ипотеке, период высоких ставок по вкладам можно использовать иначе. Например — чтобы накопить на первоначальный взнос на квартиру или на досрочное погашение жилищного кредита, рекомендует эксперт.