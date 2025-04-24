ВТБ оценил возможности эры высоких ставок по вкладам для покупки жилья

Доходность по депозитам при нынешних ставках может скомпенсировать до половины ежемесячного платежа у каждого второго ипотечника, а у каждого десятого — покрыть ипотечный платеж полностью. Об этом говорится в аналитическом исследовании банка ВТБ, поступившем в редакцию.
Как считали
Анализировалось соотношение ставок по вкладам, которые были оформлены в банке в последнее время, со средними ставками по ипотеке, взятой в ВТБ.
Сколько тратится на погашение ипотеки
У большинства нынешних ипотечников жилищный кредит взят под 12%, годовых, говорится в исследовании. И поясняется: это связно с тем, что многие взяли рыночную ипотеку еще до резкого повышения ключевой ставки, а нынешние клиенты на фоне высоких ставок предпочитают льготные программы.
На погашение ипотеки заемщики в среднем тратят по 30 тыс. руб. в месяц, хотя у 68% расходы еще ниже.
В то же время:
30−60 тыс. руб. на погашение жилищного кредита ежемесячно вносит каждый четвертый ипотечник;
более 100 тыс. руб. в месяц — 2% заемщиков.
Как ипотечный платеж компенсируется за счет доходности вкладов
Около 60% вкладчиков банка держат на депозите порядка 900 тыс. руб., сообщили в ВТБ. Если такой вклад размещен по ставке 20% и выше, ежемесячный пассивный доход от него составляет 15 тыс. руб., подсчитали в ВТБ.
Такая сумма перекрывает половину среднего платежа по ипотеке, сообщают аналитики.
При этом у каждого десятого вкладчика доходность по вкладу полностью совпадает с регулярными расходами на жилищный кредит, пояснили в ВТБ.
«По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026−2027 годов, что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время», — прогнозирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Помимо компенсации платежей по текущей ипотеке, период высоких ставок по вкладам можно использовать иначе. Например — чтобы накопить на первоначальный взнос на квартиру или на досрочное погашение жилищного кредита, рекомендует эксперт.
В середине апреля 2025 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что задержка ипотечных платежей на срок более чем 90 дней в 2025 году может увеличиться до 0,8−1%. Однако дальнейший рост просрочек будет ограничен из-за сокращения объемов выдачи высокорискованных кредитов.