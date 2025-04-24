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ВТБ оценил возможности эры высоких ставок по вкладам для покупки жилья

Нынешняя доходность по вкладам перекрывает до половины ипотечного платежа. Однако период высоких процентов по депозитам для решения жилищного вопроса можно использовать и иначе.

Источник: Freepik

Доходность по депозитам при нынешних ставках может скомпенсировать до половины ежемесячного платежа у каждого второго ипотечника, а у каждого десятого — покрыть ипотечный платеж полностью. Об этом говорится в аналитическом исследовании банка ВТБ, поступившем в редакцию.

Как считали

Анализировалось соотношение ставок по вкладам, которые были оформлены в банке в последнее время, со средними ставками по ипотеке, взятой в ВТБ.

Сколько тратится на погашение ипотеки

У большинства нынешних ипотечников жилищный кредит взят под 12%, годовых, говорится в исследовании. И поясняется: это связно с тем, что многие взяли рыночную ипотеку еще до резкого повышения ключевой ставки, а нынешние клиенты на фоне высоких ставок предпочитают льготные программы.

На погашение ипотеки заемщики в среднем тратят по 30 тыс. руб. в месяц, хотя у 68% расходы еще ниже.

В то же время:

30−60 тыс. руб. на погашение жилищного кредита ежемесячно вносит каждый четвертый ипотечник;

более 100 тыс. руб. в месяц — 2% заемщиков.

Как ипотечный платеж компенсируется за счет доходности вкладов

Около 60% вкладчиков банка держат на депозите порядка 900 тыс. руб., сообщили в ВТБ. Если такой вклад размещен по ставке 20% и выше, ежемесячный пассивный доход от него составляет 15 тыс. руб., подсчитали в ВТБ.

Такая сумма перекрывает половину среднего платежа по ипотеке, сообщают аналитики.

При этом у каждого десятого вкладчика доходность по вкладу полностью совпадает с регулярными расходами на жилищный кредит, пояснили в ВТБ.

«По нашей оценке, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026−2027 годов, что позволит финансировать крупные покупки доходностью по депозитам еще довольно долгое время», — прогнозирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Помимо компенсации платежей по текущей ипотеке, период высоких ставок по вкладам можно использовать иначе. Например — чтобы накопить на первоначальный взнос на квартиру или на досрочное погашение жилищного кредита, рекомендует эксперт.

В середине апреля 2025 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что задержка ипотечных платежей на срок более чем 90 дней в 2025 году может увеличиться до 0,8−1%. Однако дальнейший рост просрочек будет ограничен из-за сокращения объемов выдачи высокорискованных кредитов.