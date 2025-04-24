Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»

Основное юрлицо компании ООО «Леста» на 99% принадлежит ее основателю Малику Хатажаеву, 1% — ООО «Леста Геймс Эдженси», которое, как и ООО «Леста Геймс Москва», находится в полной собственности ООО «Леста». Хатажаев получил свою долю сначала напрямую от Wargaming летом 2022 года. В сентябре того же года он переоформил ее на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-ого вернул себе. В студии тогда объясняли это тем, что группа компаний «рассматривает для себя рынок России как приоритетное направление работы».