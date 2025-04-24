Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»

Таганский районный суд наложил арест на три основных юрлица российского разработчика игр «Леста Игры». Соответствующую информацию РБК обнаружил в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Арест был наложен 17 апреля на ООО «Леста» (главное юрлицо «Леста Игры»), ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис) и ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается непосредственно изданием игр). Взыскателем по делу, как следует из данных базы СПАРК, выступает Генпрокуратура. Другие детали дела раскрываются.
РБК направил запрос в Генпрокуратуру. В пресс-службе «Лесты» отказались от комментариев.
После публикации материала в телеграм-канале «Леста Игры» появилось сообщение о том, что руководство компании «в курсе ситуации, и проблема решается». «Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации, — говорится в сообщении. — Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться».
Рабочие процессы в «Леста Игры» идут в стандартном режиме, говорится в сообщении. «Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов, — указано в телеграм-канале компании. — Все необходимые правовые механизмы задействованы».
«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она работала в составе разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Головной офис Wargaming сейчас базируется на Кипре, у него также есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.
До апреля 2022 года Wargaming присутствовал и в России. Но на фоне начала военной операции на Украине компания объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.
В 2023 году Wargaming объявил о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все деньги от их продажи Wargaming обещал направить на приобретение Украине машин скорой помощи. «Леста» тогда выпустила сообщение, что находится «вне политики» и не имеет отношения к иным играм схожей тематики.
Основное юрлицо компании ООО «Леста» на 99% принадлежит ее основателю Малику Хатажаеву, 1% — ООО «Леста Геймс Эдженси», которое, как и ООО «Леста Геймс Москва», находится в полной собственности ООО «Леста». Хатажаев получил свою долю сначала напрямую от Wargaming летом 2022 года. В сентябре того же года он переоформил ее на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-ого вернул себе. В студии тогда объясняли это тем, что группа компаний «рассматривает для себя рынок России как приоритетное направление работы».
Непосредственно ведущее игровой бизнес компании «Леста Геймс Эдженси» по итогам 2024 года отчиталось о росте выручки на 29,4% год к году, до 24,8 млрд руб., чистая прибыль при этом сократилась на 57,5%, до 6,4 млрд руб. У ООО «Леста» выручка за тот же период составила 5,9 млрд руб. (плюс 29,2% год к году), чистая прибыль — 145 млн руб. (минус 41,9% год к году). Выручка «Леста Геймс Москва» в 2024 году сократилась до 195,6 млн руб., чистая прибыль — до 9,5 млн руб.