Сколько стоит земля под дачи и дома в Подмосковье весной 2025 года

Весна — отличное время для покупки земельного участка. В это время легче оценить ландшафт и состояние дорог. Кроме того, лето и осень подходящие периоды для активной стройки, в которые можно выполнить основную часть работ и уже зимой переехать в новый дом.
Эксперты рассказали, что происходит со спросом, предложением и ценами на землю под строительство дач, частных домов в Подмосковье.
Спрос упал
Спрос на участки этой весной ниже, чем в прошлом году, единогласно утверждают эксперты. По оценке риелторской компании «Этажи», спрос на земельные участки под строительство сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Основные причины — низкая доступность рыночной ипотеки, выросшая стоимость самих участков и сложная трансформация рынка ИЖС, связанная с переходом на эскроу-счета. Сезонный спрос из этого чуть запоздалый, фактически он сместился на 1−2 месяца относительно своего традиционного времени», — говорит руководитель аналитического центра Этажи" Ирина Пашковская.
Интерес к земельным участкам под строительство индивидуальных жилых домов в начале сезона постепенно растет, уточнила начальник отдела направления «Загородная недвижимость» Инком-Недвижимость и член Общественного совета при Росреестре РФ Татьяна Максимова. Однако, по ее словам, пока он отстает от уровней прошлого года.
Что покупают
Покупатели стали выбирать участки большей площади. Средняя площадь приобретаемых земельных участков выросла до 9,9 соток, в прошлом году она была на уровне 9,3 соток, отметила Ирина Пашковская, Она уточнила, что в топе по спросу весной 2025 года:
- Домодедовский район — 21,5%
- Одинцовский район — 8,3%
- Раменский район — 7,8%
- Истринский район — 7,7%,
- Ступинский — 6,9%
- Наро-Фоминский — 6,6%
- Дмитровский — 4,5%
- Солнечногорский — 3,8%
- Ногинский — 3,1%
- Чеховский — 2,8%
Предложение снизилось, а цены стагнируют
Число участков в продаже на вторичном загородном рынке Московской области снизилось, а стоимость осталась неизменной, говорят эксперты. По данным аналитического центра «Инком-Недвижимость», покупателям предлагаются 26,85 тыс. участков — с начала года число объектов сократилось на 32%, за год на 32,2%. Снижение числа объектов в экспозиции объясняется вымыванием наиболее бюджетных вариантов в условиях того, что предложение не прибавляется новыми объектами, уточнила Татьяна Максимова.
Средняя стоимость земельных участков сейчас находится на уровне прошлого года — 3,4−3,6 млн руб., уточнили в «Этажах». Стоит отметить, что конкуренция за покупателей подталкивает собственников к более активному торгу, но это не стала поводом для какого-то массового снижения цен предложения, уточнила руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, По ее словам, для многих земельные участки ассоциируется с хорошим защитным активом и поэтому снижать на них цену собственники решаются лишь при необходимости срочной продажи. «Интересные участки, стоимость которых в рынке, раскупят в ближайшие 1,5 месяца, то, что менее востребовано, будет продаваться до осени. Но никаких предпосылок для снижения цен нет», — прогнозирует Татьяна Максимова.