Сколько стоит земля под дачи и дома в Подмосковье весной 2025 года

Средняя стоимость земельных участков сейчас находится на уровне прошлого года — 3,4−3,6 млн руб., уточнили в «Этажах». Стоит отметить, что конкуренция за покупателей подталкивает собственников к более активному торгу, но это не стала поводом для какого-то массового снижения цен предложения, уточнила руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, По ее словам, для многих земельные участки ассоциируется с хорошим защитным активом и поэтому снижать на них цену собственники решаются лишь при необходимости срочной продажи. «Интересные участки, стоимость которых в рынке, раскупят в ближайшие 1,5 месяца, то, что менее востребовано, будет продаваться до осени. Но никаких предпосылок для снижения цен нет», — прогнозирует Татьяна Максимова.