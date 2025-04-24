Путин объяснил, зачем нужна «мягкая посадка» экономики России

Согласно оценкам правительства и Центробанка по итогам 2025 года рост ВВП России будь ниже, чем в прошлом году, но этого замедления власти и добивались, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин напомнил, что еще в декабре 2024 года на заседании Совета по стратегическому развитию была поставлена цель: обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы.
«Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени “мягкой посадке”, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — объяснил глава государства.
«Мягкой посадкой» принято называть ситуацию, при которой экономика постепенно замедляется после периода быстрого роста, но при этом избегает резкой рецессии.
За январь—февраль 2025 года рост ВВП России составил 1,9% в годовом выражении, при этом обрабатывающая промышленность за два месяца выросла на 5%, отметил Путин. «Вместе с тем пока еще на высоких отметках остается инфляция. Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — подчеркнул президент.
Согласно данным Росстата, в период с 15 по 21 апреля инфляция в России замедлилась до 0,09% в месячном выражении. Год к году показатель вырос с 10,38% до 10,35%. С начала года цены выросли на 3,08%.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что российская экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний. Об этом, по ее словам, свидетельствуют умеренное замедление внутреннего спроса и постепенное снижение напряженности на рынке труда.
По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», при «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5−7% по итогам 2025 года. Базовый сценарий «мягкой посадки» предполагает, что замедление роста ВВП будет управляемым, а неблагоприятный — в случае реализации дополнительных шоков — экономику может ждать околонулевой рост с сохранением ключевой ставки Банка России на уровне 21% до конца года.