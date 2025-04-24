Путин объяснил, зачем нужна «мягкая посадка» экономики России

«Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени “мягкой посадке”, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — объяснил глава государства.