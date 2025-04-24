Пенсионный фонд Норвегии потерял $40 млрд на фоне обвала в техсекторе

Пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG), который является крупнейшим в мире, сообщил о квартальном убытке в размере 415 млрд норвежских крон, или $39,72 млрд, в основном из-за падения стоимости акций технологических компаний. Активы государственного пенсионного фонда Норвегии на конец первого квартала оценивались в $1,7 трлн.
За первые три месяца 2025 года фонд потерял 0,6%. Это самое значительное снижение стоимости активов GPFG с третьего квартала 2023 года, подсчитал Bloomberg.
«На первый квартал повлияли значительные колебания на рынке», — сообщил генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген. Инвестиции в акции принесли убытки, в основном из-за падения сектора технологий, сообщил он. За первый квартал 2025 года американский технологический индекс NASDAQ Composite потерял 10,4%.
Фонд инвестирует только за рубежом, чтобы норвежская экономика не перегревалась. GPFG вложил деньги примерно в 9 тыс. компаний в более чем 60 странах. По состоянию на конец 2024 года более половины активов фонда (около 55%) находились в США, в компаниях, казначейских облигациях и недвижимости, свидетельствуют данные фонда.
Norges Bank Investment Management — подразделение Норвежского центробанка, которое управляет фондом Government Pension Fund Global.
По итогам первого квартала 2025 года потери от инвестиций фонда GPFG в акции составили 1,6%, при этом доходность инвестиций в облигации составила 1,6%, а недвижимость принесла 2,4%. Доходность инвестиций в инфраструктуру возобновляемых источников энергии составила 1,2%.
Доходность фонда за первые три месяца года была на 0,16 п.п. выше, чем доходность эталонного индекса, который состоит из глобальных индексов акций и облигаций. Базовый индекс устанавливается Министерством финансов Норвегии и основан на индексе FTSE Global All Cap для акций и индексах Bloomberg Barclays для облигаций.
Акции составляют 70% активов фонда, облигации — 27,7%, недвижимость — 1,9%, а на вложения в инфраструктуру возобновляемых источников энергии приходится 0,4%.
За 2024 год государственный пенсионный фонд Норвегии сообщал о рекордной прибыли в 2,511 трлн норвежских крон ($221,8 млрд). Общая доходность инвестиций крупнейшего в мире суверенного фонда составила 13%.
Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Amazon, Nestlé, Microsoft и Samsung. Он также владеет 1,8% акций производителя электрокаров Tesla. В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах мира.
Часть средств инвестируется в облигации, а также в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Кроме того, фонду принадлежат сотни зданий в крупных городах мира, которые приносят доход от аренды. Фонд также получает доходы от кредитования стран и компаний.