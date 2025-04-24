Кто прошлое потянет: Верховный суд объяснил, когда нельзя отбирать ипотечную квартиру

Супруги из Башкирии взяли кредит на квартиру в одном из банков, заем был обеспечен залогом недвижимости. Спустя несколько лет закладные права ушли к местной компании. Так случилось, что должники несколько раз просрочили платежи, и кредитор захотел взыскать сразу всю оставшуюся сумму — несколько сотен тысяч рублей. Но владельцы жилья решили оспорить это решение. Как уточняет Верховный суд, изъятие возможно только при наличии существенного нарушения. При этом важно учитывать и формальные показатели, и контекст. Почему возникла просрочка? Предпринимал ли заемщик шаги для урегулирования ситуации? «Известия» разбирались в ипотечном вопросе.