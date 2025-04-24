ФНС собрала рекордную сумму с банкротов

Поступления в бюджет от процедур банкротства увеличились на 26% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Они достигли 252 млрд рублей, говорится в докладе «Итоги деятельности ФНС», с которым ознакомились «Известия». Это рекорд по крайней мере с 2015 года (более ранней статистики налоговая не приводит).